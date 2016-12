Les touristes ont retrouvé le chemin de la capitale

Le réveillon du Nouvel An s'annonce sous de meilleurs auspices qu'en 2015 où Paris était encore sous le choc des attentats, touristes étrangers comme clients français semblant avoir retrouvé le chemin des restaurants et le coeur aux festivités.

Feu d'artifice annulé, Champs Elysées à peine ouverts au public, effondrement des réservations: les traditionnels fastes du 31 décembre dans la capitale française avaient été plombés l'an dernier par le bilan meurtrier (130 morts) des attaques du 13 novembre menées sur des terrasses parisiennes, au Bataclan et au stade de France.

Le passage à 2017 devrait être plus festif: outre un grand spectacle son et lumière sur «la plus belle avenue du monde», restaurants, hôtels et autres lieux de célébration ont déjà engrangé des réservations plutôt prometteuses pour le réveillon - même si tous n'ont pas encore retrouvé le niveau pré-attentats de 2014.

«Le réveillon du 31 s'annonce très bien, c'est plutôt encourageant et les gens ont répondu présents. Nos deux restaurants sont presque complets, et côté hôtel, on est autour de 90% d'occupation, c'est mieux que l'année dernière», résumait en début de semaine à l'AFP le directeur général du palace le Plaza Athénée, François Delahaye.

Une tendance confirmée par la principale organisation professionnelle de l'hôtellerie-restauration, l'Umih, qui annonce pour Paris un «bon état des réservations pour le réveillon par rapport à 2015, aussi bien pour l'hôtellerie que la restauration».

Du côté du célèbre Moulin Rouge, qui propose un dîner-spectacle compris entre 380 et 1000 euros pour le dernier soir de l'année et peut accueillir près de 750 personnes, on enregistre «beaucoup plus de réservations qu'en 2015 qui avait été faible en raison des attentats», et on est «quasi au niveau de 2014 qui avait été une excellente année».

Les touristes sont de retour

Sur la Seine aussi, le dîner-croisière attire à nouveau pour le réveillon: Sodexo Sports et Loisirs (qui détient 65% des bateaux navigant sur le fleuve) annonce pour les Bateaux Parisiens en décembre «un redémarrage positif avec une fréquentation et un chiffre d'affaires à la hausse par rapport à 2015, sans toutefois retrouver pour le moment le niveau de 2014».

Si les clients français ont de nouveau envie de réveillonner, les touristes étrangers sont aussi de retour: les réservations pour des vols internationaux à destination de Paris montrent «une hausse de 4,1% par rapport à 2015, mais encore 11% en-dessous du niveau de 2014» - pour des séjours d'une à cinq nuits incluant le 31 décembre - indique à l'AFP Olivier Jager, directeur général de la société spécialisée Forwardkeys.

Sur la base de l'analyse quotidienne de 16 millions de transactions aériennes dans le monde, cette entreprise souligne notamment que «la bonne nouvelle est que le marché américain semble reprendre, avec des réservations actuellement en hausse de 9,1% par rapport à 2015, et +0,3% par rapport à 2014», précise-t-il.

Chez Jac Travel, «grossiste» britannique pour l'hôtellerie qui gère plus de 500.000 nuitées à l'année à Paris, sa responsable régionale Marietta Fox indique même enregistrer «une hausse de 60% sur un an des réservations pour le réveillon» dans la capitale française, mais uniquement grâce à une mise en avant d'«offres attractives et exclusives» car le marché parisien dans son ensemble peine encore à repartir.

Et si «théoriquement» le réveillon s'annonce bien pour les professionnels, «il y a énormément de paramètres qui peuvent entrer en compte, et ce jusqu'au dernier moment. Peut-être que ce qui s'est passé à Berlin peut raviver certaines peurs, ou pas», tempère Bernard Boutboul, directeur du cabinet Gira Conseil.

«Mais ce qui est sûr, souligne-t-il, c'est que les Français ont envie de se relâcher, de se faire plaisir, et aussi d'arrêter de se serrer la ceinture». (afp/nxp)