Les syriens prêts à traiter des questions de fonds

Les pourparlers de paix syriens reprennent comme prévu ce jeudi à Genève. Personne ne devrait manquer à l’appel à l’exception du médiateur de l’ONU, Staffan de Mistura, qui rentrera seulement vendredi d’une tournée qui l’a conduit à Moscou puis Ankara. C’est son adjoint, Ramzy Ezzeldin Ramzy qui va donc accueillir les différentes délégations.

Sur le papier, l’équation reste toujours la même: arriver à ce que tout le monde tombe d’accord sur les modalités de mise en place d’un processus de transition politique pour mettre fin au conflit. Le dernier round de discussion aurait permis de lever certains obstacles, ouvrant la voie à un examen sur le fond des questions soulevées dans le cadre de la médiation onusienne. On saura très rapidement si les parties sont prêtes à s’engager, cette fois, dans des négociations vraiment directes sur la gouvernance, la nouvelle constitution, les élections et enfin les mesures de lutte contre le terrorisme.

Comme elle l’a fait lors des précédentes rencontres, la Russie devrait jouer un rôle clef dans le rapprochement entre les différents groupes d’opposition. Guenadi Gatilov, le ministre adjoint des Affaires étrangères est attendu samedi à Genève. Plus discrète, la Chine pourrait continuer à s’activer en coulisse, comme elle l’a fait la dernière fois, pour pousser les opposants syriens à ne plus parler que d’une seule voix pour faciliter le déroulement des négociations. L’envoyé spécial du gouvernement chinois pour la Syrie, Xie Xiaoyan, déjà présent au début de mois, revient pour soutenir la médiation des Nations Unies.

A cette heure, personne ne s’aventure à laisser entrevoir de résultat concret d’ici à la fin de ce nouveau cycle de discussions prévue la semaine prochaine. Les négociateurs évoquent une phase de «préparation». Avec un peu de chance, les participants pourraient «réellement se plonger dans les questions de fonds», glisse un diplomate. Si c’était le cas, ce ne serait pas la fin des négociations mais seulement le début. Reste encore à instaurer le climat de confiance qui a fait défaut jusqu’à maintenant. Si les délégations présentes à Genève, ont appris à se connaître, la spirale de violences engendrée par les attentats à la voiture piégée et les contre-attaques de l’armée, n’aident pas à établir un climat serein. Enfin, si Moscou est parvenu à former une alliance avec l’Iran et la Turquie à Astana, d’autres pays continuent à suivre avec méfiance ses manœuvres diplomatiques.

