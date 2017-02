Les stars de NBA James et Curry attaquent Trump

Une agence artistique annule sa soirée des Oscars

L'une des plus célèbres agences artistiques d'Hollywood a annulé sa traditionnelle soirée pré-Oscars pour protester contre le décret migratoire du président américain Donald Trump, et va à la place faire une importante donation à des associations, selon des médias.



United Talent Agency (UTA), qui représente notamment la chanteuse Mariah Carey, les cinéastes Ethan et Joel Coen, les acteurs Chris Pratt, Harrison Ford et Alicia Vikander, organise habituellement un gala annuel dans la luxueuse demeure de son président, Jim Berkus, à Los Angeles.



Cette année, UTA prévoit à la place un événement pour manifester contre le président américain à Beverly Hills, où se trouvent ses bureaux, deux jours avant la cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 26 février.



L'agence de talents prévoit aussi de donner 250.000 dollars à l'association American Civil Liberties Union et à International Rescue Committee (IRC), organisation d'aide aux réfugiés.