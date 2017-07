Les soldats transgenres coûtent cher, selon Trump

La voix de Gene Silvestri trahit les épreuves que le vétéran de l’armée américaine a traversées jusqu’à sa décision de s’identifier à un homme, en 2010. «Quand je suis entré dans l’armée, en 2002, je me suis présenté comme une lesbienne», raconte le vice-président de la Transgender American Veterans Association. Dans ce contexte, il regrette la décision de Donald Trump, mercredi, de renvoyer les transgenres de l’armée américaine. «C’est une attaque vicieuse», glisse-t-il. «En 2016, lorsque Barack Obama avait permis aux transgenres de faire leur coming out dans l’armée, c’était vraiment fantastique. Nous n’étions finalement plus des soldats et des citoyens de seconde zone. L’annonce du président Trump montre que nous avons encore beaucoup de travail. C’est vraiment cruel et sans cœur.»

Gene Silvestri reste néanmoins prudent. «Pour l’instant, il ne s’agit que d’un tweet du président», précise le vétéran de 39 ans, originaire de Sacramento, en Californie. «Tant que la Maison-Blanche n’a pas changé les règles, rien ne va changer.» Le général Joseph Dunford, le chef de l’état-major de l’armée américaine, a envoyé une lettre à ses subordonnés jeudi pour leur rappeler que les soldats transgenres pourraient continuer à servir leur pays tant que la Maison-Blanche ne demandait pas au Pentagone de changer les règles et tant que James Mattis, le secrétaire à la Défense, n’envoyait pas de nouvelles directives à l’état-major de l’armée.

Donald Trump a affirmé sur Twitter avoir consulté «ses» généraux et des experts militaires avant de prendre sa décision. Mais selon des sources proches du Pentagone citées par CNN sous le couvert de l’anonymat, l’état-major de l’armée américaine n’avait pas été prévenu de la décision du président des Etats-Unis. Les tweets de Donald Trump reflètent sa volonté d’arbitrer une âpre bataille à la Chambre des représentants du Congrès. Il a pris le parti des élus d’ultradroite emmenés par Vicky Hartzler, qui veulent bloquer l’allocation de fonds publics pour payer l’hormonothérapie et les opérations de changement de sexe des soldats. Ces parlementaires avaient été défaits il y a deux semaines par une alliance d’élus républicains modérés avec les parlementaires démocrates.

A l’heure actuelle, entre 1320 et 6630 soldats transgenres servent dans l’armée américaine, selon la Rand Corporation, laboratoire d'idées américain. Donald Trump affirme que ces hommes et femmes occasionnent «des coûts médicaux énormes» pour l’armée. Plusieurs études montrent néanmoins que l’armée américaine paie dix fois plus pour des soldats souffrant de troubles de l’érection que pour des traitements liés au changement sexe. «Il y a beaucoup de désinformation», conclut Gene Silvestri. «Même avec les nouvelles règles de l’année dernière, les opérations de changement de sexe ne sont toujours pas remboursées pour les vétérans comme moi.»

