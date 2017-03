Les rebelles absents des pourparlers de paix

Les nouvelles discussions de paix pour la Syrie sont parrainées par la Russie et l'Iran, alliés du régime de Bachar el-Assad, et par la Turquie, soutien des rebelles. Les deux précédents rounds de négociations dans la capitale kazakhe n'avaient permis aucune percée majeure permettant d'envisager une solution à un conflit qui a fait plus de 320'000 morts en six ans.

«Indécence» des rebelles

Le chef de la délégation du régime a dénoncé la décision des rebelles de boycotter la rencontre tout en assurant que des progrès pouvaient être accomplis en leur absence.

«Nous sommes prêts à assurer le succès d'Astana (...) avec ou sans la participation des factions armées. Leur absence à Astana démontre l'indécence de leur politique», a dit Bachar al-Jaafari, cité par l'agence syrienne SANA.

Le négociateur en chef du régime a ajouté que les participants discuteront cette fois encore de la «séparation entre l'opposition et les terroristes», une demande formulée à de nombreuses reprises par Damas auprès des rebelles.

Un porte-parole des rebelles, Oussama Abou Zeid, avait justifié lundi le boycott des négociations d'Astana par «des promesses non tenues liées à la cessation des hostilités» en Syrie.

Echange de prisonniers

L'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, a dit s'attendre à ce que la lutte antiterroriste et des possibilités concrètes d'échanges de prisonniers et de personnes enlevées soient abordées à Astana.

Les précédentes rencontres d'Astana s'étaient concentrées sur le renforcement d'une fragile trêve, instaurée en décembre entre forces de Bachar el-Assad et groupes rebelles, mais menacée par des flambées régulières de violences.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part déclaré aux journalistes mardi que les pourparlers «sont rendus vraiment compliqués par les différences qui existent dans les approches des différentes parties».

Staffan de Mistura a convié le gouvernement syrien et les groupes d'opposition à un cinquième round de négociations sous l'égide de l'ONU, à Genève le 23 mars. (ats/nxp)