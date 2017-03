Les proches de l'assaillant restent en garde à vue

Le père et le frère de l'assaillant s'étaient présentés d'eux-mêmes au commissariat samedi en fin de matinée, quelques heures après l'attaque à l'aéroport parisien. Selon leurs déclarations, l'agresseur, après avoir tiré sur des policiers lors d'un contrôle routier au nord de Paris une heure et demie avant l'attaque d'Orly, les avait contactés, leur confiant avoir «fait une bêtise». Le père a été relâché.

Le cousin de l'assaillant s'était quelques heures plus tard aussi présenté spontanément à la police. Il avait rencontré l'agresseur la nuit précédant les faits dans un bar de la banlieue parisienne.

Les enquêteurs tentent de faire la lumière sur le parcours et le profil psychologique de ce Français de 39 ans, braqueur multirécidiviste, qui avait présenté des signes de radicalisation.

Son autopsie doit avoir lieu dimanche dans la journée afin notamment de déterminer s'il était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants au moment des faits.

Fuite en avant destructrice

Il se trouvait dans «une sorte de fuite en avant avec un processus de plus en plus destructeur», a commenté samedi soir le procureur de Paris, François Molins. L'homme avait lancé aux militaires au moment de l'agression: «Posez vos armes ! Mains sur la tête ! Je suis là pour mourir par Allah. De toute façon, il va y avoir des morts».

L'individu avait jeté au sol un sac contenant un bidon d'hydrocarbures juste avant l'attaque. Les enquêteurs ont retrouvé sur lui 750 euros, un coran, des cigarettes et un briquet et, à son domicile en banlieue, quelques grammes de cocaïne et une machette.

Retour progressif à la normale à Orly

«Le trafic est plutôt normal», a déclaré dimanche une porte-parole de la compagnie Aéroports de Paris. «Il y a quand même encore un petit peu de retard, un retard moyen de vingt minutes» dû «aux renforts aux contrôles», a-t-elle ajouté. Une résorption du trafic était attendue en fin de matinée, a encore indiqué la porte-parole.

Une centaine de personnes qui n'avaient pu prendre leur vol samedi ont dormi à l'aéroport d'Orly, qui a installé des lits d'appoint pour l'occasion. Les compagnies aériennes ont également hébergé entre 100 et 200 personnes dans les hôtels de l'aéroport.

Samedi, peu après le drame, les autorités aéroportuaires avaient fermé les deux terminaux, interrompu tout décollage ou atterrissage puis avaient dérouté de nombreux avions vers des aéroports voisins. (ats/nxp)