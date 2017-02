Les prisons britanniques au bord du chaos

Joe Fenton a travaillé deux mois durant en tant que gardien à la prison de Northumberland, dans le nord-est de l’Angleterre. Après avoir postulé auprès de la société privée Sodexo, en charge de l’établissement depuis 2014, il a reçu neuf semaines de formation avant d’entrer en fonction en octobre dernier. Il avait omis de préciser à ses employeurs, à ses collègues et aux prisonniers, qu’il était en fait journaliste à la BBC. Il a filmé en caméra cachée ses deux mois à l’intérieur de l’institution. Un vrai pavé dans la mare britannique.

Ses premières images et son témoignage, dévoilés avant la diffusion de son reportage lundi soir au Royaume-Uni, laissent entrevoir un environnement incontrôlé. Une consommation de drogues effrénée. Des menaces régulières de la part de prisonniers. La découverte de cagoules, de vêtements noirs, de pinces à métaux dans les cellules et d’un trou dans la clôture de l’une des cours intérieures. Ou encore le non-fonctionnement des alarmes de deux des quatre portes donnant vers des espaces interdits.

Ne se sachant pas filmés, ses collègues gardiens dénoncent le manque de personnel. «Lorsque nous voulions faire une fouille complète, nous fermions tout le bloc. Mais ce n’est plus possible et ce sont eux qui contrôlent tout», lui indique l’un d’entre eux en désignant les détenus. Plus tard une collègue, visionnant sur les écrans de surveillance un prisonnier en train de se faire tabasser, lui dit: «Souvent je ne peux pas réagir comme je le veux car nous n’avons pas assez de soutien. Je ne me sens jamais en sécurité.»

Privatisations controversées

Ce reportage risque de faire du bruit. Le pays a connu en décembre les émeutes pénitentiaires les plus importantes en vingt-cinq ans. A la mi-décembre, 600 prisonniers ont pris les commandes de quatre des onze ailes de la prison de Birmingham pendant plusieurs jours après avoir subtilisé les clés de l’un des gardiens.

Le point commun entre ces deux prisons? Leur gestion a été privatisée. A l’arrivée au pouvoir des conservateurs en 2010, Theresa May est nommée ministre de l’Intérieur. Dans le cadre des mesures d’austérité, l’actuelle première ministre a imposé une réduction de 628 millions de francs du budget du système carcéral. Lorsque Sodexo remporte la gestion de la prison de Northumberland, la société s’engage à réduire les coûts de 163 millions de francs sur quinze ans. Elle licencie 200 personnes dont 96 gardiens de prison. Le nombre d’employés de celle de Birmingham n’a pas été réduit, mais une grande partie d’entre eux ont été remplacés par des candidats «sans qualification ou expérience préalables requises», comme l’indiquaient les annonces sur le site de G4S.

Secteur public bouleversé

Le souci ne se limite pourtant pas aux prisons privées puisque trois établissements pénitentiaires encore gérés par l’Etat ont aussi été secoués par des émeutes en décembre. Les prisonniers avaient clairement précisé leur motivation: en raison du manque de personnel, ils n’avaient pas été autorisés à sortir de leur cellule depuis plusieurs jours. Ce n’est pas une surprise. Entre 2010 et 2015, 4990 des 19 910 postes de gardiens ont disparu dans les établissements publics. Il y a quelques semaines, le gouvernement a claironné l’investissement de 125 millions de francs dans les prisons et l’embauche de 2500 gardiens supplémentaires. Un premier pas.

