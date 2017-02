Les parlementaires entérinent le mariage gay

Les parlementaires finlandais ont définitivement entériné le mariage gay vendredi. Ils ont repoussé une ultime tentative de ses opposants de faire obstacle à son entrée en vigueur le 1er mars.

Emmenés par le parti des Vrais Finlandais, formation conservatrice entrée au gouvernement en 2015, les opposants au mariage des personnes du même sexe étaient parvenus à faire mettre à l'ordre du jour une initiative populaire afin d'abolir la loi adoptée en 2014 par 101 voix contre 90.

Le parlement a rejeté le texte et confirmé son premier vote à une plus large majorité encore, avec 120 voix pour et 48 contre.

La loi entrera donc en vigueur, comme prévu, dans moins de deux semaines.

La Finlande, qui permet les unions civiles entre partenaires de même sexe depuis 2002, restait le dernier pays nordique à ne pas autoriser le mariage homosexuel. (ats/nxp)