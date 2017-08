Les moins de 25 ans passent 32 minutes par jour sur Instagram

Les moins de 25 ans passent toujours plus de temps sur Instagram, soit plus de 32 minutes quotidiennes. C’est ce qu’il ressort des chiffres relatifs à l'utilisation du réseau social propriété de Facebook publiés mercredi. A titre de comparaison, en 2014 les utilisateurs de moins de 25 ans passaient 21 minutes quotidiennes sur l’application. Les utilisateurs de 25 ans et au-delà sont plus raisonnables avec seulement 21 minutes quotidiennes.

250 millions d'utilisateurs

Il y a quelques années, Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook et Instagram, avait essayé de racheter Snapchat mais la société avait refusé son offre. Il y a un an, Instagram lançait ses “stories”, ces vidéos qui disparaissent après 24 heures, soit un format totalement similaire à celui de Snapchat… Depuis, le succès du format “Stories” va grandissant. Selon la société, en juin 250 millions d’instagrammers l’utilisaient, c’est-à-dire 50 millions de plus qu’en avril.

En comparaison, Snapchat n’avait en mars 2017 «que» 166 millions d’utilisateurs quotidiens. Instagram a indiqué les lieux les plus souvent tagués dans ses stories. Il s’agit de Jakarta en Indonésie, Sao Paulo au Brésil et New York. Les stories les plus suivies sont celles du chanteur J Balvin, du provocateur The Fat Jewish, de la youtubeuse Lele Pons, de la mannequin Emily Ratajkowski et de l’actrice Chloe Moretz.