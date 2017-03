Les «loups solitaires» de l'EI formés sur Internet

Les djihadistes, dits «loups solitaires», ne sont en fait pas si seuls. Ils sont de plus en plus souvent préparés par des «formateurs virtuels», indépendants de la direction du groupe Etat islamique (EI), mais qui les poussent à signer en son nom des attentats à petite échelle, affirme une étude.

«Il y a des gens qui prennent l'initiative d'élaborer de nouveaux projets innovants pour propager l'idéologie djihadiste et encourager les attaques», relève Alexander Meleagrou-Hitchens, qui a écrit avec Seamus Hughes cette étude pour le programme sur l'extrémisme de l'université George Washington.

La nouveauté, c'est que ces individus, que les chercheurs appellent des «coachs virtuels», semblent travailler de manière indépendante, en utilisant les réseaux sociaux et les messageries cryptées pour développer des plans d'attentats en dehors de toute hiérarchie, sans être dirigés ou contrôlés par des dirigeants du groupe EI, explique Alexander Meleagrou-Hitchens à l'AFP.

«Nous avons l'impression qu'ils sont livrés largement à eux-mêmes avec leurs propres outils. Ils utilisent leurs propres innovations pour concevoir de nouvelles manières d'attirer des gens et de les encourager à attaquer et aussi d'élaborer de nouvelles manières d'attaquer l'Occident», ajoute-t-il.

Une attaque sur cinq

Au moins huit projets d'attentats et attaques menées depuis 2014 aux Etats-Unis sur 38 ont été fomentés ou perpétrés par des personnes formées par ces «coachs» du groupe EI, selon l'étude, publiée dans le journal CTC Sentinel du centre d'anti-terrorisme de l'académie militaire de West Point.

Les chercheurs se sont basés sur les éléments de preuve retenus par le gouvernement américain contre les potentiels assaillants ainsi que sur les informations émanant des attentats qui se sont réellement produits.

Le projet d'attaque de trois hommes contre une exposition de dessins de Mahomet en mai 2015 à Garland, au Texas, a semblé de prime abord avoir été fomenté entièrement aux Etats-Unis et seulement inspiré par le groupe EI.

Mais des informations postérieures ont montré qu'un membre du groupe EI basé en Syrie, Junaid Hussain, leur avait donné des instructions et avait même choisi leur cible, a relevé l'étude.

Le scénario est similaire pour un autre supposé loup «solitaire», Emanuel Lutchman, arrêté pour avoir fomenté un attentat pour la Saint Sylvestre à New York à la fin 2015.

Raqqa

Emanuel Lutchman avait été en fait dirigé et sa cible choisie par un militant du groupe EI, Abu Saad al-Sudani, qui l'avait persuadé de filmer une vidéo de son acte d'allégeance au groupe EI avant de lancer son attaque.

Une dizaine de ces coachs virtuels travaillent depuis ces dernières années à Raqqa, en Syrie, la capitale de facto du groupe 'EI, en cherchant systématiquement à entrer en contact avec des personnes aux Etats-Unis qu'ils pensent favorables à la cause djihadiste.

Ils désignent les cibles potentielles et essaient de convaincre les personnes désireuses de rejoindre les rangs du groupe EI en Syrie ou en Irak de rester plutôt aux Etats-Unis pour y préparer des attentats.

Leur rôle est devenu d'autant plus important que le groupe EI a de plus en plus de mal à préparer des attaques majeures contre les pays occidentaux et qu'il est, dans ses bastions en Syrie et en Irak, sous l'offensive des forces militaires syriennes et irakiennes et de la coalition contre le groupe EI.

«Comme cela commence à devenir plus difficile pour eux. Ils essaient de garder au moins une certaine présence dans les pays occidentaux par ce genre d'attentats à petite échelle», explique Alexander Meleagrou-Hitchens. (ats/nxp)