Les impôts de 2005 de Trump rendus public

La chaîne de télévision américaine MSNBC a publié mardi la feuille d'impôts de 2005 de Donald Trump, qui a toujours refusé de rendre publiques lui-même ses déclarations de revenus.

Le milliardaire a payé 36,5 millions de dollars d'impôt fédéral sur le revenu, sur plus de 152,7 millions de revenus, selon la déclaration montrée à l'antenne par la journaliste vedette de la chaîne Rachel Maddow, qui avait annoncé sa trouvaille plus tôt sur Twitter.

BREAKING: We've got Trump tax returns. Tonight, 9pm ET. MSNBC.



(Seriously).