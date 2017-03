Les hackers de la CIA ont leur QG à Francfort

Le consulat américain de Francfort abrite le quartier général les hackers américains. Si l’on en croit les documents publiés cette semaine par WikiLeaks, il n’y a pas de doute: le complexe sert de base opérationnelle au cyberespionnage américain en Europe mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique. Le lanceur d’alerte Edward Snowden, ancien employé de la CIA, estime que ces documents paraissent «authentiques». Le porte-parole de la CIA lui-même n’a pas voulu démentir leur authenticité.

Le consulat de Francfort est le plus grand au monde et constitue un rouage essentiel dans le fonctionnement des services secrets américains. Le niveau de sécurité y est extrêmement élevé et l’accès très surveillé.

Pas étonnant si l’on en croit les documents publiés par cette plate-forme de lanceurs d’alertes créée par l’Australien Julian Assange. Le consulat abrite l’antenne européenne du Center for Cyber Intelligence (CCI), qui a été chargée par la CIA de développer et de tester en secret un logiciel de surveillance et de vol de données sur toutes sortes d’appareils.

Un service spécialisé étudie sur place les failles des smartphones (Apple), les téléviseurs, ordinateurs, navigateur Web (Google) ou des systèmes d’exploitation (Microsoft) afin de les infiltrer. Les espions américains seraient déjà capables de pirater les micros des smartphones et les téléviseurs de la marque Samsung pour écouter leurs utilisateurs.

Par ailleurs, ces cyberespions seraient en mesure de déchiffrer les codes d’accès des services de messageries comme WhatsApp ou Telegram. Ils auraient tenté également de pirater les systèmes électroniques des voitures.

Pour les Allemands, ces révélations confirment ce qu’ils savaient déjà: l’Allemagne a toujours été une base opérationnelle de premier choix pour les Américains, que ce soit militaire ou concernant l’espionnage.

Tandis que le chargé du gouvernement pour la protection des données, Andrea Vosshoff, a réclamé prudemment un renforcement du contrôle des services secrets étrangers, l’opposition demande l’expulsion des espions américains.

«Le gouvernement doit dire que les employés des services secrets qui ont participé à ces opérations d’espionnage n’ont rien à faire en Allemagne. On peut très bien les expulser et fermer la base de surveillance à Francfort», a insisté Hans-Christian Ströbele, l’expert et porte-parole des écologistes sur la question de la protection des libertés individuelles.

Pour lui, le gouvernement allemand n’a tiré aucune leçon du scandale des écoutes du téléphone portable de Merkel. «On sait aujourd’hui que l’on ne peut pas faire confiance aux Etats-Unis dans le domaine des services secrets. C’est clair, non?» a-t-il ajouté.

