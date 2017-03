Les enfants syriens broyés par la guerre depuis six ans

C’est un bien triste anniversaire. Le 15 mars, le conflit syrien «fêtera» son sixième printemps. Le moment choisi par l’ONG Save the Children pour publier, lundi, l’étude «Blessures invisibles», qui se penche sur les séquelles psychologiques des enfants syriens. Les résultats montrent que 71% des jeunes souffrent davantage d’énurésie nocturne ou d’incontinence, 78% se sentent extrêmement tristes et 50% indiquent qu’ils se considèrent rarement, voire jamais, en sécurité à l’école. Par ailleurs, 81% des parents ont constaté que leurs enfants sont devenus plus agressifs. Pour parvenir à ces conclusions, l’ONG a interrogé 458 mineurs et adultes dans sept des quatorze gouvernorats syriens.

«Les petits Syriens ont vécu des choses horribles. Certains ont même vu leurs parents se faire tuer, a déclaré Marcia Brophy, spécialiste de la santé mentale auprès de Save the Children au Proche-Orient. En Syrie, ils ne reçoivent pas le soutien psychologique nécessaire. Nous exposons toute une génération à des risques psychiques et physiques graves, qui les accompagneront toute leur vie. Nous devons garantir que les enfants qui ont déjà perdu six années de leur vie dans cette guerre ne perdront pas aussi leur avenir.»

Un avis que partage le professeur Jacques-André Romand, médecin cantonal à Genève: «Compte tenu de leur parcours, les réfugiés syriens qui arrivent en Suisse, comme dans les autres pays, souffrent souvent de stress post-traumatique (PTSD), notamment les plus jeunes. Car, c’est une nouveauté, nous accueillons de plus en plus de mineurs non accompagnés.» Une étude publiée le 4 mars 2017 dans la revue The Lancet montre que 26% des petits Syriens âgés de 0 à 6 ans vivant dans un camp d’accueil à Munich (Allemagne) souffrent de PTSD et 33% des 7 à 14 ans. Par comparaison, l’incidence du stress post-traumatique n’est «que» de 1,5 enfant sur mille dans la population générale.

«Dans les centres d’hébergement des réfugiés, il faut identifier les petits atteints de troubles psychologiques le plus rapidement possible, poursuit Jacques-André Romand. A leur arrivée à Genève, tous les enfants ont une consultation pédiatrique afin d’évaluer leur santé générale et, si besoin, procéder à un rattrapage des vaccins. Ensuite, au centre d’hébergement Etoile-Praille, qui est dédié aux jeunes, nous avons mis en place une consultation psychologique deux à trois fois par semaine, afin d’identifier les situations à risques. Mais la présence de psychologues ne suffit pas. Il faut que tous les professionnels qui côtoient les réfugiés deviennent des «récepteurs». Nous avons notamment mis en place des formations accélérées pour les éducateurs et les agents de sécurité, afin qu’ils soient en mesure de détecter les signaux précoces.»

Les symptômes sont différents dans chaque cas. «Certains jeunes se replient sur eux-mêmes, d’autres, au contraire, deviennent violents ou sombrent dans l’alcool, souligne Jacques-André Romand. Tout cela doit inquiéter les professionnels qui les entourent. Après, le principal obstacle pour mieux les prendre en charge reste souvent la barrière de la langue.»

En chiffres

Morts Le bilan de six ans de guerre en Syrie est très lourd, avec 470 000 victimes.

Déplacés Les combats ont provoqué des déplacements de 6,3 millions d’habitants dans le pays et l’exil de 4,9 millions de personnes, dont 2,3 millions d’enfants.

Détresse Treize millions et demi de Syriens, dont 5,8 millions d’enfants, ont besoin d’aide.

Enfance Au moins 3 millions d’enfants de moins de 6 ans n’ont connu que la guerre.

Pauvreté Près de 85% des Syriens vivent aujourd’hui dans un grand dénuement. Le taux de pauvreté était de 28% avant le conflit.

