Les cornes de rhinocéros toujours trop prisées

Les braconniers ont tué 1054 rhinocéros en Afrique du Sud en 2016. Un chiffre en baisse pour la deuxième année consécutive, a annoncé lundi le ministère de l'Environnement, mais toujours trop élevé selon les défenseurs des animaux.

«Les statistiques pour 2016 montrent une baisse du nombre de rhinocéros tués par des braconniers de 10,3% sur l'ensemble du pays. 1054 rhinocéros ont été tués contre 1175 pour l'année 2015», indique le ministère dans un communiqué. De plus, 680 personnes ont été interpellées l'an dernier, la plupart dans le célèbre parc Kruger (est), pour du braconnage, plus de deux fois plus qu'en 2015.

«Ces gangs criminels armés jusqu'aux dents (...) ne reculent devant rien pour mettre la main sur des cornes de rhinocéros», poursuit le ministère. Il salue les efforts des 'rangers' (gardes armés des parcs) sur le terrain.

Après avoir atteint un pic en 2014 avec 1215 animaux tués, le braconnage de rhinocéros connaît depuis deux ans une légère baisse. Il a brutalement explosé il y a huit ans. En 2007, seuls 13 pachydermes avaient été tués en Afrique du Sud qui abrite 80% de la population mondiale de rhinocéros.

Ce massacre nourrit un trafic destiné à plusieurs pays asiatiques, dont la Chine et le Vietnam. La médecine traditionnelle attribue toutes sortes de vertus à la corne de rhinocéros, dont celles de guérir le cancer ou l'impuissance.

«Inacceptable»

Avec plus de trois rhinocéros tués par jour, le chiffre reste néanmoins «inacceptable» pour plusieurs ONG. «Tant qu'on ne fera rien contre les syndicats internationaux du crime, le problème ne disparaîtra pas», a déploré Jo Shaw directeur du programme «rhino» en Afrique du Sud pour le Fonds mondial pour la nature (WWF).

«Il reste beaucoup de chemin et nous devons avoir une approche à long terme», a-t-il poursuivi. Il a néanmoins reconnu que «de nombreux rangers sont dévoués à cette cause» depuis dix ans. Selon le WWF, les chiffres de 2016 montrent que 6% de la population des rhinocéros sud-africains ont été tués, soit l'équivalent du nombre de naissances, menaçant l'avenir de l'espèce.

La corne est faite de kératine, comme les ongles humains, et ses vertus thérapeutiques n'ont jamais été prouvées scientifiquement. Elle peut se vendre jusqu'à 60'000 dollars (60'000 francs) le kilo sur le marché noir, soit près de deux fois le prix de l'or.

Son commerce international est interdit depuis 1977. Cette mesure n'a pas permis d'enrayer le massacre des rhinocéros. (ats/nxp)