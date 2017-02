Les conservateurs surfent sur le Brexit

Theresa May rayonnait vendredi dans les allées de Whitehaven, ville de l’extrême nord-ouest de l’Angleterre. Le matin même, la candidate de son parti à l’élection législative partielle de la circonscription de Copeland a remporté un siège détenu par les travaillistes depuis 1935. C’est également la première fois depuis 1982 que le parti au pouvoir a conquis un siège. La première ministre pouvait dès lors aisément «voir dans cette victoire que le gouvernement travaille véritablement pour tout le monde et pour l’ensemble du pays».

Dans l’autre élection législative partielle du jour, le Parti travailliste a gardé la main mise sur Stoke-On-Trent (nord-ouest de l’Angleterre). La tâche n’était pas aisée: son candidat avait face à lui le nouveau chef de l’UKIP (Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni), Paul Nuttall.

Ces élections marquent l’apparition de deux phénomènes importants, qui pourraient modeler la politique britannique de ces prochaines années. Principal enseignement, l’UKIP s’essouffle. A Copeland, il a perdu 9 points tandis que les conservateurs ont progressé de 8,5 points. «Ces élections corroborent le message des élus de l’aile droite du Parti conservateur», nous indique Peter Catterall, professeur de sciences politiques à l’Université de Westminster. «Ils assurent qu’un tournant à droite permettra au parti de récupérer les électeurs perdus depuis une dizaine d’années aux dépens de l’UKIP. Et ainsi d’être élu sans difficulté à la tête du pays.»

A Copeland et à Stoke-On-Trent, le Parti travailliste a perdu respectivement 4,9 et 2,2 points. Ce n’est guère surprenant dans deux circonscriptions qui s’étaient prononcées à 62% et 69,4% en faveur de la sortie de l’Union européenne lors du référendum de juin. Mais cela signifie que mettre en ce moment l’accent sur la dégradation des services publics n’a qu’une faible résonance auprès des électeurs.

«Une grande partie de la classe ouvrière se moque des arguments économiques car elle ne croit plus aux promesses des politiciens, poursuit Peter Catterall. Elle s’intéresse bien plus à la protection de leur culture, mise en danger par les musulmans et les métropolitains. Depuis le Brexit, les gens accordent donc le bénéfice du doute aux Tories et font confiance à Theresa May.» Ce trompe-l’œil pourrait durer pendant au moins un an et demi. Jusqu’à ce que leurs promesses vis-à-vis du Brexit soient confrontées à la réalité des négociations avec les Etats membres de l’UE.

(TDG)