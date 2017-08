Les chiffres de la participation «manipulés»

Les chiffres de la participation à l'élection de l'Assemblée constituante dimanche au Venezuela ont été «manipulés», a affirmé mercredi à Londres l'entreprise SmartMatic, en charge des opérations de vote. La tromperie porterait sur au moins un million de voix.

Différences entre les chiffres

«Nous savons, sans doute possible, que le récent scrutin pour l'élection de l'Assemblée constituante a été manipulé», a dit le fondateur de SmartMatic lors d'une conférence de presse à Londres. SmartMatic contribue au système de vote électronique au Venezuela depuis 2004.

«Nous estimons qu'il y a une différence entre les chiffres réels et ceux annoncés par le gouvernement d'au moins un million de votes», a ajouté le responsable.

Un peu plus tôt, Reuters a examiné les données de la commission électorale qui montrent que seuls 3,7 millions de Vénézuéliens avaient voté à 17h30 dimanche dernier, jetant ainsi le doute sur les 8,1 millions d'électeurs revendiqués par le président Nicolas Maduro.

L'élection constituante a été dénoncée comme illégitime par l'opposition et signe des ambitions dictatoriales de Nicolas Maduro. Les opposants anticipent une dissolution de l'Assemblée nationale, où ils détiennent la majorité, par la Constituante.

7,5 millions au référendum officieux

Le mois dernier, le référendum officieux organisé par l'opposition pour augmenter la pression sur le gouvernement avait remporté l'adhésion de plus de 7,5 millions de votants, selon les observateurs convoqués par les opposants.

Le décompte de la commission électorale examiné par Reuters, portant sur les 14'515 bureaux de vote ouverts dimanche dans tout le pays, montre que 3'720'465 personnes avaient voté à 17h30.

«Bien qu'une poussée tardive soit possible à la fin de la journée, et le Parti socialiste a essayé d'obtenir cela dans le passé, doubler un vote dans la dernière heure et demie serait sans précédent», estimait la politologue américaine Jennifer McCoy, de la Fondation Carter.

La commission électorale a prolongé l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à 19h00, mais certains centres seraient restés ouverts encore plus longtemps.

Autorités muettes

Les autorités vénézuéliennes n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. L'opposition a pour sa part estimé la participation à 12%, loin des plus de 40% revendiqués par le gouvernement.

La procureure en chef Luisa Ortega, ancienne chaviste devenue critique du régime a également mis en doute ces chiffres lundi. «Je suis absolument certaine que ces chiffres ne sont pas corrects», a-t-elle dit. (ats/nxp)