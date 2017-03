Les chefs du FBI et de la NSA auditionnés

Relations entre la Russie et l'équipe Trump, accusations d'écoutes du président par son prédécesseur, l'audition publique des directeurs du FBI et de la NSA fait espérer des éclaircissements lundi sur des affaires qui enveniment la vie politique américaine depuis des semaines.

Le chef du FBI James Comey et son homologue de l'agence de surveillance des communications NSA Mike Rogers s'exprimeront pour la première fois publiquement sur ces deux sujets brûlants. Les liens de l'entourage de Donald Trump avec la Russie font l'objet de spéculations depuis avant l'élection du 8 novembre.

En janvier, les services de renseignement américains unanimes avaient conclu que non seulement la Russie avait piraté les courriers électroniques de hauts responsables démocrates mais surtout qu'elle l'avait fait pour avantager Donald Trump. Plane depuis la question d'une éventuelle collusion entre des membres de l'équipe Trump et Moscou.

Aucune «preuve de collusion»

Il n'y a aucune «preuve de collusion», a affirmé dimanche le républicain Devin Nunes qui préside la commission du renseignement de la Chambre des représentants, devant laquelle se déroulera l'audition.

. @DevinNunes on if there is evidence of Russia and Trump campaign collusion: "No evidence of collusion"

Le parlementaire a ostensiblement cherché, à l'unisson avec d'autres élus, à réorienter le débat vers la question des fuites à la presse émanant de membres des services de renseignement pour «nuire à l'administration Trump».

Pour Devin Nunes - reprenant un argument défendu vigoureusement par Donald Trump lui-même - à la différence des allégations portant sur les liens entre le camp Trump et la Russie ou la mise sur écoute supposée de la Trump Tower par Barack Obama, il est établi que ce délit-là «a bien été commis».

Vers une enquête sur la fuite ?

L'enquête en cours doit ainsi faire la lumière sur l'origine de la fuite qui a révélé que le conseiller à la sécurité nationale avait menti sur ses contacts avec l'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis avant l'investiture. Le président n'a pu s'épargner l'embarras de limoger Michael Flynn de son poste clé seulement deux semaines après être entré à la Maison Blanche.

Si le renseignement peut intercepter des communications entre un citoyen américain et un ressortissant étranger, il n'est pas admissible que le nom du premier soit dévoilé publiquement, a martelé Devin Nunes.

Dimanche, le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, s'est demandé pourquoi une enquête criminelle n'était pas diligentée pour établir l'origine des informations. Le FBI a jusqu'ici refusé de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une enquête.

La question des écoutes

Les deux hommes sont aussi très attendus sur la question des écoutes. Début mars, dans une série de tweets matinaux au ton très violent, Donald Trump a accusé son prédécesseur Barack Obama de l'avoir fait mettre sur écoute avant et après son élection.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!