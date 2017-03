Les aéroports berlinois prolongent la grève

La grève du personnel au sol dans les aéroports de Berlin est prolongée, a annoncé le syndicat des services Verdi. Le mouvement social, qui touche également la Suisse, a entraîné l'annulation de 660 vols lundi.

Le syndicat «a décidé lundi de prolonger la grève sur les aéroports berlinois au mardi 14 mars. La grève se terminera mercredi à 5 heures», précise un communiqué. Des retards et annulations de vols sont donc à attendre en conséquence.

Ce lundi, 195 vols étaient encore annulés à l'aéroport de Schönefeld et 465 à celui de Tegel, a indiqué un porte-parole des aéroports berlinois. Déjà vendredi, quelques 650 vols ont été annulés.

Swiss annule tout

En Suisse, la compagnie Swiss a notamment annulé tous ses vols prévus lundi à destination et en provenance de la capitale allemande. De son côté, Easyjet, qui relie Berlin depuis Genève et Bâle, annonce la suppression de dix vols depuis et à destination de ces deux aéroports.

La grève affecte également les liaisons d'AirBerlin sur Zurich. Les voyageurs doivent s'attendre à des retards, des annulations et d'importantes limitations à l'assistance aux bagages, a indiqué la compagnie sur son site Internet. Les clients sont priés de s'informer régulièrement quant au statut de leur vol.

Cette grève du personnel au sol, après deux mouvements de ce type à Berlin en février, intervient dans le cadre de négociations salariales conduites par Verdi.

Le syndicat réclame auprès de plusieurs aéroports allemands une meilleure rémunération pour les employés au sol (environ 2000 personnes à Berlin), qui s'occupent notamment du chargement des bagages ou de l'enregistrement. (afp/nxp)