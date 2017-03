«Les Syriens n’en peuvent plus»

C’est un témoignage fort que rapporte Mélanie Broquet, responsable des programmes pour la crise syrienne chez Handicap International. De passage à Genève, elle dénonce les bombardements qui continuent à faire de nombreuses victimes parmi les civils.

N’y a-t-il pas une accalmie depuis la reprise d’Alep?

Vu de l’extérieur, on a l’impression que les choses sont plus calmes. Certes, il n’y a plus de grande bataille comme à Alep, mais l’intensité du conflit n’a pas significativement diminué. Pour nous qui travaillons au quotidien avec les populations, l’urgence n’a pas disparu. Il y a de nombreuses poches de violence sur certains axes majeurs et les conséquences

restent absolument les mêmes en termes de besoins humanitaires. Dans le nord du pays, à Raqqa, mais aussi dans le sud, les bombardements continuent. Le 13 février, un hôpital que nous soutenons à Deraa a été attaqué.

Les Syriens attendent-ils encore quelque chose des négociations de Genève?

Ils ne nous parlent pas de politique. Ils veulent juste la paix, c’est tout ce qu’ils demandent. Ils n’en peuvent plus.

Pouvez-vous dresser un premier bilan de votre action?

Depuis le début de la crise, près de 600 000 personnes et leurs familles ont été assistées par Handicap International et 10 000 ont été appareillées; 80 000 ont bénéficié de séances de rééducation, 400 000 ont été sensibilisées aux risques liés aux restes explosifs de guerre. Le conflit a engendré une génération de mutilés. Dans le futur, le pays va devoir faire face à des problèmes liés à l’inclusion de cette population. Dans l’urgence, nous nous employons à redonner un maximum de mobilité à toutes ces victimes pour qu’elles puissent être en mesure de s’enfuir quand elles sont sous les bombes.

(TDG)