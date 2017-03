Les Serbes de Croatie victimes de la «haine»

Les Serbes de Croatie, la plus importante minorité de ce pays, ont dénoncé mardi une «éruption de haine» dont ils se disent la cible. Ils ont appelé le gouvernement à agir.

Le conseil national serbe (SNV), la principale organisation des Serbes de Croatie, a recensé 331 actes de violence, de discours de haine et autres formes de discriminations en 2016, soit une hausse de 60% par rapport à l'année précédente.

Le chef politique de la communauté et député au Parlement croate, Milorad Pupovac, a dénoncé une «éruption de haine (...) et l'émergence d'un sentiment antiserbe». «Il y a des centaines d'autres» cas qui n'ont pas été enregistrés, a-t-il déclaré. «Cela ne concerne pas seulement une minorité (...) mais la société entière», a-t-il mis en garde.

4% de la population

Les Serbes représentent environ 4% des 4,2 millions d'habitants de la Croatie, pays membre de l'Union européenne depuis 2013. Ils représentaient 12% de la population avant la guerre d'indépendance (1991-1995). Le respect des droits de la communauté serbe avait été un des principaux critères préalables à l'adhésion de la Croatie au bloc européen.

Les relations entre les Croates et la minorité serbe restent fragiles plus de vingt ans après la guerre, qui avait suivi la proclamation d'indépendance en 1991 de la Croatie, à laquelle s'étaient opposés les rebelles serbes. Les relations entre la Serbie et la Croatie connaissent un regain de tension depuis plusieurs mois.

Milorad Pupovac a déploré le manque de «réactions publiques et politiques» face à ces actes d'intolérance. Au pouvoir depuis octobre, le premier ministre conservateur Andrej Plenkovic s'est engagé à instaurer une «atmosphère de tolérance» dans son pays. (ats/nxp)