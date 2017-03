Les Pays-Bas ne présenteront pas d'excuses

Le Danemark ne veut pas du Premier ministre turc

Le Premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen a proposé dimanche que la visite de son homologue turc Binali Yildirim soit différée, suite à la crise diplomatique opposant Ankara à plusieurs pays européens. De son côté, Paris a appelé à l'apaisement.



«Dans des circonstances normales, ce serait un plaisir pour moi d'accueillir le Premier ministre Yildirim à Copenhague (...). Mais du fait des actuelles attaques rhétoriques portées par la Turquie contre les Pays-Bas, on ne peut séparer cela de cette nouvelle rencontre. J'ai donc suggéré à mon homologue turc que notre réunion soit repoussée», explique Lars Løkke Rasmussen dans un communiqué.



Celui écrit par la diplomatie française tente de calmer les esprits. «Face à la tension existant actuellement entre la Turquie et plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la France appelle à l'apaisement. Elle invite également les autorités turques à éviter les excès et les provocations», écrit dimanche le ministre français des Affaires étrangères.

«Il est indispensable de faire preuve de responsabilité et d'éviter les polémiques inutiles», ajoute-t-il.