Les Kényans se sont pressés aux urnes

Les Kényans se sont déplacés en nombre mardi pour des élections générales qui se sont déroulées sans incident notable. Ils attendent maintenant de connaître le résultat d'un scrutin présidentiel serré entre le sortant Uhuru Kenyatta et son opposant Raila Odinga.

Les bureaux de vote ont commencé à fermer à 17h. Mais la commission électorale (IEBC) a annoncé que les personnes déjà dans les files d'attente seraient autorisées à voter. Quant aux bureaux qui avaient ouvert tardivement, ils devaient rester ouverts pour une durée équivalente au retard pris.

Crainte de troubles

L'IEBC dispose de sept jours pour déclarer le vainqueur. Une étape redoutée par de nombreux observateurs car susceptible de déboucher sur des troubles, 10 ans après les pires violences électorales enregistrées dans cette ex-colonie britannique depuis son indépendance en 1963.

Dans la nuit même ou à l'aube s'étaient formées des files d'attente de parfois plusieurs centaines de mètres, attestant d'une ferveur démocratique que les accusations de fraudes lors des précédentes élections n'ont pas entamée. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme.

Système électronique sous contrôle

Surtout, malgré quelques problèmes localisés liés à l'identification biométrique des électeurs, le système électronique a semblé fonctionner normalement.

Lors du scrutin de 2013, il avait failli à la mi-journée, ce qui avait obligé la commission à basculer sur le système manuel, alimentant les accusations de fraude électorale. Pour de nombreux observateurs, la crédibilité du scrutin repose sur la fiabilité du système biométrique et de transmission électronique des résultats.

Le bon déroulement du scrutin a valu à l'IEBC les félicitations de la coalition d'opposition (Nasa). Celle-ci n'avait pourtant pas ménagé ses critiques à son encontre lors de la campagne.

Deux candidats confiants

Quelque 19,6 millions d'électeurs étaient appelés à départager Uhuru Kenyatta, fils du premier président du Kenya indépendant, et Raila Odinga, vétéran de la politique kényane, candidat pour la quatrième et probablement dernière fois à la présidentielle. Les deux hommes se sont dits confiants dans leur victoire.

Raila Odinga, 72 ans, qui rassemble sous son nom les principaux courants de l'opposition au sein de la Nasa (National Super Alliance), a estimé que l'alliance présidentielle Jubilee ne pourrait pas l'emporter à moins de tricher.

Une campagne acrimonieuse a fait ressurgir le spectre des violences électorales de 2007-2008. Déjà candidat à l'époque, Raila Odinga avait contesté le résultat - la victoire de Mwai Kibaki - et appelé à des manifestations. Plus de 1200 personnes avaient trouvé la mort dans les affrontements ethniques qui s'étaient ensuivis.

Les Kényans devaient aussi élire leurs députés, sénateurs, gouverneurs, élus locaux et représentantes des femmes à l'Assemblée. Mais c'est bien la présidentielle, réédition de l'affiche de 2013, qui suscitait le plus de passions. Les sondages auguraient d'un duel serré.

Appartenance ethnique

Le vote au Kenya se joue plus sur des sentiments d'appartenance ethnique que sur des programmes, et MM. Kenyatta (un Kikuyu) et Odinga (un Luo) ont mis sur pied deux puissantes alliances électorales.

Uhuru Kenyatta, 55 ans, et son vice-président William Ruto (un Kalenjin) ont mis en avant leur bilan économique: depuis 2013, le pays a aligné des taux de croissance à plus de 5% et développé ses infrastructures, dont la nouvelle ligne ferroviaire entre Nairobi et le port de Mombasa, sur l'océan Indien.

Raila Odinga a dénigré ce bilan et s'est de nouveau posé comme le garant d'une croissance économique mieux partagée. (ats/nxp)