Les Français n’y croient plus, hésitent, s’abstiennent

«Quel gâchis!» Alain Juppé est définitivement sorti du jeu de cette présidentielle 2017. Ses mots, d’une rare violence, lundi à Bordeaux, ont confirmé qu’il ne serait pas candidat. Et s’ils qualifiaient surtout sa famille politique, ils traduisaient aussi le désordre qui traverse cette incroyable campagne. Avec un air lugubre, Alain Juppé a décrit la France comme «rétive», «en colère» et «en crise de confiance». Impossible de le contredire, lorsqu’on constate que, à 46 jours du 1er tour de la présidentielle (le 23 avril), un Français sur deux ne sait pas encore quel bulletin il glissera dans l’urne. Ces 46% d’indécis sont la mesure du désarroi et de la lassitude des électeurs dans une campagne brouillée par les affaires, les surprises et le ras-le-bol.

Les affaires Fillon et Le Pen ont-elles dévalorisé la parole publique? Pourquoi les primaires, en favorisant les projets radicaux, n’ont-elles pas fait émerger un candidat en capacité de rassembler son camp? On le constate à droite comme à gauche avec la surprise Benoît Hamon, totalement excentré dans son propre parti. Et Emmanuel Macron, qui progresse de sondage en enquête d’opinion, serait-il néanmoins en position de gouverner avec une majorité, lui qui n’a pas de parti?

«Tout cela est juste, mais le phénomène est plus profond», tranche Christian Delporte. Cet historien, spécialiste de la parole politique, pense que «les Français n’y croient plus. Le dernier président élu par adhésion, c’était Nicolas Sarkozy en 2007. Les gens ont été déçus. Et maintenant, ce qui prévaut c’est de dégager les sortants. On le constate aussi par la progression de l’abstention», note l’historien. En effet, les dernières prévisions indiquent un taux élevé d’abstentionnistes potentiels à la présidentielle: 26% des Français disent ne pas vouloir voter. Les présidentielles enregistrent d’ordinaire un 15 à 16% d’abstention.

Abstention. Indécision… Autant de signaux inquiétants dans un contexte de fragilité des sondages. «Mais l’indécision est généralisée parmi tous les candidats, sauf chez les électeurs de Marine Le Pen», fait remarquer le politologue Roland Cayrol. En effet, à 76% les électeurs du FN sont certains de ne pas voter pour quelqu’un d’autre que leur présidente.

Autre mesure du ressentiment ambiant, le Journal du dimanche a apprécié quels sont les candidats qui incarnent le mieux les valeurs «d’honnêteté et d’éthique». Ainsi François Fillon avec 7% arrive dernier du classement. Le premier est Jean-Luc Mélenchon avec un petit 24%. Les quatre autres candidats testés (Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignant) se situent dans cette fourchette extrêmement basse.

Mais pour Roland Cayrol, qui publie ces jours Les raisons de la colère (Grasset), «la volatilité politique est normale de nos jours. Par contre, la désaffection à l’égard du politique vient en premier lieu des promesses non tenues des élus. Ensuite de leurs mauvaises pratiques: le cumul des mandats et les conflits d’intérêt. Les Français, qui arrivent très bien à se situer sur l’axe gauche-droite, en ont marre de cette alternance gauche-droite qui ne rime qu’avec guéguerre de religion. Je les pense prêts à remplacer cette logique d’affrontement par une logique de compromis comme le font les Suisses ou les Allemands», avance Roland Cayrol.

Et de rappeler que la lutte contre le chômage est la première préoccupation des Français depuis 1981. Effectivement, même en 2016, quelques mois après les terribles attaques contre le Bataclan et les terrasses à Paris, c’était encore la lutte contre le chômage qui était citée d’abord. «Les Français veulent des résultats, sans quoi ils finiront par essayer Marine Le Pen», prévient Roland Cayrol.

En réaction, les Français de Genève louent le système suisse

«Je n’en pense rien», «Cela ne m’intéresse pas», «Je m’en fous de la politique» ou encore «Ça m’est égal, je vis à Genève.» Les Français rencontrés lundi devant le consulat étaient peu loquaces sur l’élection présidentielle. Parmi ceux qui ont accepté d’étayer leur première réaction, beaucoup se disaient dégoûtés par la politique française et la tournure prise par la campagne. D’autres vantaient les mérites du système suisse.

«La campagne? C’est une blague, s’exclame Nicolas, 31 ans, venu chercher son passeport durant sa pause de midi. Tous les candidats sont mauvais, ils ne pensent qu’à leur place et ont tous trempé dans des affaires.» A qui donnera-t-il sa voix le 23 avril? «Personne, tranche le jeune homme qui avait soutenu François Hollande en 2012. Je ne veux pas voter pour les extrêmes et les candidats classiques ne changeront rien.»

Eric, 40 ans, est tout aussi dépité. Jusqu’à récemment, ce travailleur du secteur de la finance soutenait François Fillon. Mais aujourd’hui, il doute. «Je ne pense plus que je voterai pour lui mais il y a tellement de rebondissements dans cette campagne que c’est difficile de se prononcer. Je risque bien de faire partie de ceux qui se décident quarante-huit heures avant le scrutin.»

Stéphanie, 51 ans, n’aura pas ce dilemme. «Je me suis inscrite trop tard, je ne pourrai pas voter», confie-t-elle devant l’entrée du consulat. Mais elle partage l’avis de ses concitoyens: «C’est très compliqué de faire un choix, d’y voir clair.» Si elle le pouvait, elle donnerait sa voix à François Fillon. «Il a fait une erreur en faisant travailler sa famille mais je trouve que ses idées sont plutôt bonnes, confie cette assistante administrative qui se décrit comme habituellement «plutôt de gauche». Et malgré ses déboires, il arrive à réunir encore beaucoup de monde autour de lui.»

A l’instar de plusieurs Français rencontrés au cours des Bastions, Younes Razama, 31 ans, s’est quant à lui «désintéressé» de la politique française ces dernières années. En particulier depuis qu’il est arrivé en Suisse, il y a huit ans. «Quand on voit le système helvétique, on se dit que la France est vraiment en retard, lâche ce restaurateur. En Suisse, c’est le peuple qui décide. On ne peut pas en dire autant en France.» Suit-il au moins de loin la campagne présidentielle? «Non, je vois les titres des articles sur Internet mais je ne les ouvre pas, répond le trentenaire. Je constate juste que ça part en cacahuète et qu’il n’y a rien de très constructif.»

Dans sa guérite installée devant le consulat, Dimitri Bartoli ne croit plus, lui non plus, en la politique française. Il glissera un bulletin dans l’urne uniquement «pour limiter les extrêmes», Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. «Nous n’avons plus confiance dans les candidats; on s’aperçoit qu’ils sont tous corrompus», regrette-t-il. Et de conclure: «On nous rebat les oreilles avec la devise liberté, égalité, fraternité, mais au final, on se rend compte que la France est davantage une oligarchie qu’une démocratie.» Céline Garcin

(TDG)