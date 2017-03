Les Farc s'apprêtent à rendre 14'000 armes

Le gouvernement colombien a annoncé vendredi que les guérilleros des Farc remettront sous peu environ 14.000 armes aux Nations Unies, dans le cadre de l'accord de paix conclu en novembre avec Bogota. Cet arsenal comprend près de 11.000 fusils, a précisé le ministre de la Défense, Luis Carlos Villegas.

«Il y a déjà un inventaire de 14.000 armes des Farc qui seront remises prochainement aux mains de @MisionONUCol (la mission de l'ONU en Colombie), pour garantir une paix stable», a écrit le président colombien Juan Manuel Santos sur Twitter.

Les membres de la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), au nombre d'environ 7.000, se trouvent depuis près d'un mois dans 26 points de regroupement à travers le pays, conformément à l'accord de paix signé avec le gouvernement.

Un conflit qui a fait 260'000 morts

Le processus de dépôt des armes, qui a commencé début mars, doit se terminer au plus tard fin mai et les guérilleros devront ensuite retourner à la vie civile. La Mission des Nations Unies en Colombie a indiqué dans un communiqué qu'elle connaîtra le nombre total des armes détenues par les Farc seulement «quand sera fini le processus d'enregistrement et d'identification en cours».

Les Forces armées révolutionnaires de Colombie, plus ancienne et importante guérilla du pays, issue en 1964 d'une insurrection paysanne, ont signé en novembre un accord de paix avec le gouvernement pour mettre fin au plus vieux conflit d'Amérique latine, qui a fait au moins 260'000 morts, plus de 60'000 disparus et 6,9 millions de déplacés. (afp/nxp)