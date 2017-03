Le torchon brûle entre l’Allemagne et la Turquie

Malgré leurs efforts d’apaisement, les Allemands ne parviennent pas à calmer la colère des Turcs contre l’annulation de leurs meetings politiques en Allemagne. La rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères, mercredi, n’aura pas permis un retour à la normale. L’échange a été «très difficile sur le fond», a reconnu Sigmar Gabriel, du côté allemand, ne laissant espérer aucune normalisation des relations à court terme. Son homologue n’est même pas apparu à ses côtés lors de la conférence de presse…

Au contraire, le ministre turc a renchéri plus tard dans ses critiques contre l’Allemagne. Mevlüt Cavusoglu a fait état auprès de la presse turque d’une «tendance sensible à l’islamophobie» dans les médias et le monde politique allemand. Quelques heures avant, il avait reproché aux Allemands des «méthodes nazies» parce qu’il n’avait pas pu s’adresser à ses compatriotes à Hambourg (la salle prévue à cet effet ne répondait pas aux normes de sécurité incendie). Mevlüt Cavusoglu avait été obligé d’improviser son discours dans le jardin de la résidence du consul devant quelques sympathisants. «Ce système est totalement répressif», a-t-il lâché en ajoutant: «L’Allemagne doit se décider si elle est amie ou ennemie de la Turquie.»

Ankara accuse Berlin d’ingérence dans les affaires intérieures du pays en empêchant ses ministres de rencontrer les «Turcs d’Allemagne», la plus grande communauté expatriée dans le monde avec près de 3 millions de personnes. Et 1,4 million d’entre elles sont appelées à participer au référendum du 16 avril destiné à renforcer le pouvoir du président Erdogan. Plusieurs meetings ont été annulés, officiellement pour des raisons de sécurité.

Trop de mollesse

Les attaques du président Erdogan contre de prétendues «méthodes nazies» ont déclenché de nombreuses réactions en faveur de l’interdiction définitive de tels meetings politiques. «Le gouvernement ne peut pas autoriser la diffusion d’idées défendant l’établissement d’une dictature», a dénoncé Bernd Riexinger, coprésident du parti de la gauche radicale (Die Linke).

Quant au gouvernement Merkel, il est accusé de réagir trop mollement aux provocations d’Ankara. Selon les constitutionnalistes, l’Etat allemand serait en mesure d’interdire ces meetings. Le principe de la liberté de parole ne s’applique pas, en Allemagne, aux représentants d’Etat étrangers. Le chef de la diplomatie allemande a d’ailleurs prévenu une dernière fois: il n’acceptera plus de comparaisons de l’Allemagne avec les nazis. «C’est une incroyable provocation», a insisté Sigmar Gabriel. «Ceux qui veulent prendre la parole chez nous (…) doivent respecter le droit mais aussi la bienséance», a-t-il répété mercredi.

Sigmar Gabriel a aussi appelé la communauté turque à ne pas «importer» le conflit turc en Allemagne. Jusqu’à présent, les Turcs d’Allemagne se sont montrés très discrets sur ce référendum. «Nous ne commentons pas les débats de politique intérieure turque. C’est inscrit dans nos statuts», résume un porte-parole de l’Association des Turcs de la région Berlin-Brandebourg (TBB).

Indics à l'oeuvre

Ceux qui se prononcent pour le «non» au référendum craignent néanmoins des représailles. On soupçonne Ankara de placer des indics dans les écoles et dans les mosquées pour repérer les opposants d’Erdogan. La Fédération des Turcs d’Allemagne (TGD), qui fédère 260 organisations, a dénoncé un véritable «climat de peur» et d’intimidation contre ceux qui ne voteraient pas «oui» au référendum. «La Turquie abandonne les principes de la démocratie», s’inquiète Gökay Sofuoglu, le président du TGD, qui fait campagne pour le «non».

Recep Tayyip Erdogan doit se rendre aujourd’hui en Russie, où il rencontrera Vladimir Poutine. Si Moscou soutient Bachar el-Assad et Ankara l’opposition, les deux pays se sont récemment rapprochés sur le dossier syrien.

