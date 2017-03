Le tireur de la disco ne serait pas un terroriste

Au moins une personne a été tuée et 14 autres blessées par balles tôt dimanche lors d'une fusillade dans une boîte de nuit bondée de Cincinnati, dans le nord des Etats-Unis. «Les motivations n'ont pas encore été éclaircies mais il n'y a pas d'indication que ces faits soient liés au terrorisme», a écrit le chef adjoint de la police de Cincinnati, Paul Neudigate, sur Twitter.

Update: Motive is still unclear but there are no indications this incident is terrorism related.