Le sud du pays, inondé, est inaccessible

Le sud de la Thaïlande n'était plus accessible mardi par voie terrestre après l'effondrement de deux ponts routiers et l'arrêt de la circulation ferroviaire en raison de pluies diluviennes. Le dernier bilan fait état de 25 morts en huit jours.

Ces précipitations, les plus importantes depuis 30 ans d'après le chef de la junte au pouvoir, touchent des régions très fréquentées par les étrangers, et ceci en pleine saison touristique. Elles sont particulièrement inhabituelles à cette période de l'année plutôt marquée à partir de novembre par un temps sec et doux.

Onze provinces touchées

«Deux ponts se sont écroulés sur l'autoroute numéro 4. Après l'effondrement, nous avons dû stopper la circulation» à environ quatre heures de route au sud de Bangkok, a expliqué le porte-parole du réseau autoroutier thaïlandais. «Les fondations des ponts ont été détruites par les inondations», a-t-il ajouté.

Quant à la circulation ferroviaire, elle est aussi coupée dans cette région, où par endroits les rails ont été arrachés par les flots.

Selon un nouveau bilan après plus d'une semaine de pluies torrentielles, 25 personnes ont été tuées par les inondations et deux sont portées disparues, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Au total, onze provinces du sud sont touchées, plus d'un million de personnes affectées et plus de 360'000 maisons sous les eaux.

Amélioration mercredi

Le gouvernement a déployé des soldats pour distribuer de la nourriture aux habitants et évacuer certaines zones. De nouvelles précipitations étaient prévues mardi avant une amélioration mercredi.

Cette région est très dépendante du tourisme et de l'agriculture, notamment de la production de caoutchouc, de fruits et d'huile de palme.

C'est le deuxième épisode d'inondations en quelques semaines et à chaque fois des zones touristiques comme la ville de Krabi et l'île de Koh Samui sont touchées. En décembre, plus de 35 personnes avaient péri. (ats/afp/nxp)