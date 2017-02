Le socialiste Moreno se rapproche d'une victoire

Le socialiste Lenin Moreno, candidat du parti au pouvoir en Equateur, s'approchait dimanche de la victoire contre son adversaire de droite, Guillermo Lasso, après le premier tour de l'élection présidentielle pour la succession de Rafael Correa, selon des résultats partiels.

L'ancien vice-président Lenin Moreno, candidat d'Alliance Pays (AP, au pouvoir), a recueilli 38,87% des voix face à l'ancien banquier conservateur Guillermo Lasso, du mouvement Créant des opportunités (Creo), crédité de 28,50%, selon ces résultats portant sur 81,90% des suffrages exprimés et communiqués par le Conseil national électoral (CNE).

Mais pour l'emporter à ce premier tour, le candidat d'AP doit totaliser au moins 40% des voix, avec dix points d'avance sur le leader de l'opposition de droite.

«Nous avons déjà les 10 points de différence avec Lasso et cela continue à augmenter», a tweeté le président Correa, qui plus tôt avait appelé à accepter «la volonté du peuple équatorien exprimée dans les urnes».

Prudence

Le président du CNE, Juan Pablo Pozo, a recommandé d'«attendre le dépouillement de 100%» des bulletins, prévus pour lundi à la mi-journée, avant de confirmer une victoire ou un second tour, prévu le 2 avril.

A l'issue de trois mandats et dix ans au pouvoir, le charismatique mais controversé chef de l'Etat sortant va laisser un pays modernisé et aux inégalités sociales réduites, mais polarisé et en proie à la crise économique.

«Cette bataille, nous allons la gagner», a assuré dans la soirée Lenin Moreno, sous les vivats d'une foule joyeuse, au siège de son parti à Quito.

Second tour le 2 avril ?

Peu après la fermeture des 43'600 bureaux de vote, à 17H00 (23H00 en Suisse), M. Lasso était pour sa part euphorique. «Il y a un second tour !», avait-il lancé devant les journalistes à Guayaquil (sud-ouest), capitale économique du pays.

L'ex-députée de droite Cynthia Viteri, qui a obtenu 15,4% selon les résultats partiels, lui a apporté son soutien dimanche soir: «Nous voterons pour la candidature de Guillermo Lasso», en cas de second tour.

Quelque 12,8 millions d'électeurs devaient obligatoirement voter, sous peine d'amende, pour désigner le successeur de Rafael Correa parmi huit candidats, mais aussi le vice-président, 137 députés et cinq représentants au Parlement andin, en présence de quelque 200 observateurs internationaux.

«Deux visions de la société»

Le scrutin s'annonçait serré dans ce petit pays pétrolier dont l'économie dollarisée est affectée par la chute du brut et la hausse du billet vert. La crise mécontente les classes moyennes, lasses aussi de la confrontation de Rafael Correa avec les milieux d'affaires et les médias, entre autres. De récentes révélations de cas de corruption ont encore assombri le panorama.

«Ce qui est en jeu, ce sont deux visions de la société, deux visions du développement, deux visions de l'Etat», selon le président sortant.

Les Equatoriens devaient décider entre la continuation du «Socialisme du XXIe siècle» de Rafael Correa, héritier du leadership latino-américain du défunt président vénézuélien Hugo Chavez, et le basculement à droite comme en Argentine, au Brésil et au Pérou.

Favori

Lenin Moreno était favori des sondages mais avec seulement 32,3%, face à Guillermo Lasso (21,5%), du mouvement conservateur Créant des opportunités (Creo - qui signifie «Je crois»).

«Le peuple équatorien (...) est décidé à poursuivre un processus qui ne sera pas stoppé», a assuré à l'AFP jeudi M. Moreno, 63 ans. «Ces dix ans sont une démonstration du progrès du pays (...) Je crois que nous allons continuer», estimait dimanche une électrice, Nora Molina, 53 ans, fonctionnaire.

Voter pour 'un changement'

A l'inverse, Alexandra Orbe, 48 ans, employée, a voté pour «un changement, car la crise ne s'est jamais fait autant sentir».

Guillermo Lasso, 61 ans, appelle à un «changement afin de lutter contre la corruption», affirmant que le gouvernement «ne veut pas que nous sachions qui sont les bénéficiaires des pots-de-vin d'Odebrecht». Selon la justice américaine, le groupe de construction brésilien a versé 33,5 millions de dollars, entre 2007 et 2016, à des fonctionnaires équatoriens.

Le gouvernement a averti qu'il n'admettrait pas d'accusations «sans preuve», Rafael Correa dénonçant dimanche «une campagne si négative, si sale». Un ex-ministre est toutefois impliqué dans une affaire visant l'entreprise publique Petroecuador.

Indécis

S'il est élu, Guillermo Lasso entend retirer l'asile à Julian Assange, fondateur de WikiLeaks réfugié à l'ambassade équatorienne de Londres depuis 2012.

Mais le nombre d'indécis était exceptionnellement élevé, de 30 à 35%, a averti l'analyste Simon Pachano, en expliquant que «les candidats ne sont pas attractifs, surtout si on les compare au fort leadership de Rafael Correa».

En cas de ballottage, pour la première fois depuis 2009, la présidentielle se jouera au second tour le 2 avril, le prochain chef de l'Etat devant prendre ses fonctions le 24 mai. (AFP/nxp)