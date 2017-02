Le secrétaire aux Armées jette déjà l'éponge

Vincent Viola, vétéran de l'armée américaine et fondateur d'une société de trading à haute fréquence, a renoncé à devenir le secrétaire aux Armées de l'administration Donald Trump, a annoncé vendredi le Pentagone. L'homme d'affaires a préféré éviter tout conflit d'intérêts.

«Le secrétaire Mattis est déçu, mais il comprend et respecte la décision de monsieur Viola», a dit le Pentagone dans un communiqué. Le texte précise que le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, allait recommander sous peu un autre candidat.

The Military Times, qui a en premier lieu rapporté l'information, explique que Vincent Viola n'a pas été en mesure de se conformer aux règles en vigueur au département de la Défense vis-à-vis des activités privées. Vincent Viola a présidé le New York Mercantile Exchange et sa société de trading est l'une des plus en vue du marché. Il est également l'un des propriétaires des Florida Panthers, une équipe de hockey. (ats/nxp)