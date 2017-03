Le scrutin aux Pays-Bas ouvre une série d’élections à haut risque pour l’Europe

A quoi donc ressemblera l’Europe après cette cascade d’élections à haut risque? D’abord les Pays-Bas ce mercredi, puis la France en avril-mai, l’Allemagne en septembre et enfin l’Italie avant 2018… Chacun de ces scrutins pourrait voir une forte progression ou même la victoire de mouvements populistes ou d’extrême droite. Autant de partis généralement fascinés par Donald Trump et pressés d’emboîter le pas au Royaume-Uni, qui a voté en juin la sortie de l’Union européenne. C’est d’autant plus déstabilisant pour les Vingt-Sept qu’il s’agit là de quatre des six plus grandes économies du continent. Bref, l’UE vient d’entrer dans une zone de grandes turbulences à dix jours du 60e anniversaire de la signature du traité de Rome le 25 mars 1957. Reste à savoir si le Brexit va encourager l’électorat d’autres pays à voter populiste ou si au contraire l’incertitude dans laquelle sont plongés les Britanniques va calmer l’euroscepticisme.

Glissement aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les législatives de ce mercredi ouvrent une période de négociations en vue de former une coalition pour gouverner. Mais avant même le scrutin, deux choses semblaient acquises. D’abord, peu importe l’ampleur de la percée de Geert Wilders, il a peu de chances d’être au gouvernement. A cause du morcellement du Parlement en dix ou douze partis, le pouvoir doit reposer sur une coalition. Or, le leader du PVV aura du mal à trouver des partenaires. Cela étant dit, Geert Wilders a déjà réussi à imposer ses priorités sur le débat politique néerlandais. La campagne électorale s’est focalisée non pas sur l’économie et l’emploi, mais sur l’islam, l’immigration et le contrôle des frontières, l’UE étant présentée comme une menace à la souveraineté nationale. Même les partis de droite les plus opposés à Wilders ont durci leur programme pour tenter de récupérer des électeurs.

Première en France

Marine Le Pen semble bien partie pour remporter le premier tour de la présidentielle, le 23 avril. Ce serait sans précédent. Par contre, une victoire le 7 mai, au second tour, serait surprenante. Pas impossible, cependant. Or, elle a promis un référendum sur la sortie de l’UE. Mais il lui faudrait une majorité à l’Assemblée nationale. Cela sera déterminé lors des élections législatives des 11 et 18 juin. Sans oublier les sénatoriales le 24 septembre. Quoi qu’il en soit, le Front national est désormais une force qui compte.

L’Allemagne sous pression

Le mastodonte allemand succombera-t-il aux sirènes europhobes du parti Alternative für Deutschland lors des élections fédérales du 17 et du 24 septembre? Pour l’heure, sa cote semble plutôt en recul. Mais on pourra se faire une idée lors des scrutins régionaux, le 26 mars dans la Sarre, le 7 mai dans le Schleswig-Holstein, puis le 14 mai dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Personne ne s’attend à ce que les populistes détrônent la chancelière Angela Merkel. Seul le social-démocrate Martin Schulz peut l’inquiéter. Mais l’AfD risque de forcer les deux grands partis historiques à s’allier pour gouverner ensemble.

Imprévisible Italie

Le plus grand bouleversement en Europe pourrait venir d’Italie, où des élections générales doivent avoir lieu avant février 2018. Le Mouvement 5 étoiles part favori. Or, le parti atypique et imprévisible créé par le comique Beppe Grillo pourrait - avec l’appui de la Ligue du Nord - décider de lancer un référendum pour sortir la Péninsule du groupe de pays ayant l’euro pour monnaie unique.

(TDG)