Le réveillon de Cologne a changé l’Allemagne

Le parvis de la cathédrale est bondé. Comme toujours, Cologne s’amuse en cette période des Fêtes. «Nous n’avons pas peur», assure Bettina Bab, qui organise des visites guidées pour l’Association sur l’histoire des femmes de Cologne (Frauengeschichtsverein). «Je ne crains pas de circuler la nuit dans les rues», ajoute-t-elle.

Malgré tout, cette grande ville de Rhénanie, réputée pour sa bonne humeur et son carnaval, reste marquée à jamais par ce damné réveillon de 2015. Les «fantômes de la Saint-Sylvestre» rôdent toujours dans les esprits.

Cologne est devenu le symbole de l’échec des pouvoirs publics en matière de sécurité et des défaillances de la politique des réfugiés d’Angela Merkel. La plupart des auteurs étant des réfugiés (surtout originaires du Maghreb), les agressions de Cologne ont sonné en quelque sorte la fin de la «Willkommenskultur» (culture de l’accueil) née à l’automne 2015.

«L’engagement des Allemands envers les réfugiés reste extraordinaire. C’est l’ambiance qui a changé», remarque Jens Meifert, journaliste au Kölnische Rundschau, le quotidien de Cologne, dont le bâtiment se trouve juste à côté du commissariat en charge de la sécurité le jour de la Saint-Sylvestre.

Il y a eu d’abord une remise en cause profonde du travail des forces de l’ordre. «Les responsables politiques ont enfin compris que la police avait besoin d’effectifs. C’est le seul aspect positif des événements de la Saint-Sylvestre», se félicite Oliver Malchow, président du grand syndicat de la police GDP.

Tous ceux qui craignaient une explosion de la criminalité et du terrorisme se sont sentis confirmés dans leurs prédictions. Les deux attentats de Würzburg et d’Ansbach, perpétrés cet été par des réfugiés, puis celui de Berlin ont renforcé le doute sur la politique de l’asile menée par Angela Merkel. Plus d’un million de réfugiés sont arrivés depuis l’automne 2015 en Allemagne.

Du jamais-vu depuis les nazis

Face au mécontentement général, la chancelière a effectué un revirement complet en négociant un accord avec Turquie pour stopper les arrivées. «Cologne a permis de légitimer des lois sécuritaires qui n’ont rien à voir avec la question de l’asile», critique Günter Burkhardt, président de Pro Asyl, principale organisation non gouvernementale d’aide aux réfugiés. «Après avoir changé de politique, Angela Merkel a choisi une nouvelle rhétorique pour contrer la montée de l’extrême droite. Tous les responsables politiques ont adapté leur discours au populisme ambiant», critique-t-il.

Le choix humanitaire de Merkel a favorisé la montée de l’extrême droite en Allemagne. L’AfD (Alternative pour l’Allemagne), un parti islamophobe sorti du néant à l’automne 2015 à la faveur de la crise des réfugiés, a su mobiliser un électorat protestataire qui lui permet aujourd’hui d’atteindre des scores de plus de 20% dans certaines régions et de croire sérieusement à une entrée à l’assemblée fédérale (Bundestag) à l’automne 2017. Ce serait une première en Allemagne depuis la victoire des nazis en 1933 au Reichstag!

Même si les statistiques de la police assurent que la criminalité n’a pas augmenté proportionnellement au nombre de réfugiés, la classe politique cherche à récupérer cet électorat séduit par l’AfD. «Un an après Cologne, l’Allemagne découvre le populisme comme un instrument politique et la population immigrée semble l’accepter d’une façon apathique», regrette Çilem Akar, Allemande d’origine kurde qui aide bénévolement les réfugiés à Francfort. «L’élan de solidarité est intact. C’est le racisme qui est plus visible», ajoute Günter Burkhardt, de l’ONG Pro Asyl.

Un engrenage dangereux

«Cologne a changé beaucoup de choses», confirme Samy Charchira, pédagogue dans la région et membre de la Conférence sur l’islam initiée par le gouvernement pour discuter de la place des musulmans en Allemagne. «Des musulmanes se font arracher leur voile dans la rue, des bandes organisent des patrouilles contre les migrants, les attaques de mosquées ont été multipliées par quatre en vingt mois. On ne fait plus la différence entre les réfugiés et les Allemands d’origine étrangère!» déplore-t-il avant d’ajouter: «L’attentat de Berlin va encore accentuer l’opposition entre les xénophobes et ceux qui, au sein de la communauté musulmane, répondent par la violence. C’est un engrenage extrêmement dangereux.»

Une seule condamnation pour agression sexuelle

Si l’on considère les moyens déployés pour l’enquête de la Saint-Sylvestre, le bilan est maigre. Comme le craignait la justice, l’identification de bien des agresseurs n’a pas été possible et a conduit à de nombreuses remises en liberté.

Lors de la Saint-Sylvestre, la confusion et les sous-effectifs des forces de l’ordre ont permis à beaucoup d’agresseurs d’échapper à une arrestation. Par ailleurs, la plupart des victimes n’ont pas réussi à décrire ou à reconnaître leurs agresseurs devant les tribunaux.

Selon les enquêteurs, la majorité des personnes soupçonnées sont d’origine étrangère et parmi eux figurent de nombreux réfugiés, la plupart venant du Maghreb, quelques-uns d’Irak et de Syrie.

Il y a eu 1222 plaintes, dont 513 pour agressions sexuelles. La justice n’a réussi à inculper que 35 personnes et n’en a condamné qu’une seule pour agression sexuelle. Les autres condamnations (21 jusqu’à présent) concernent de petits délits comme des vols à la tire. «Ce bilan peut être jugé satisfaisant si l’on considère les éléments très minces dont nous disposions au départ. Nous avons enquêté sur plus de 330 personnes. Le plus frustrant est que les actes les plus graves, comme les tentatives de viol, n’ont pas encore pu être éclaircis», explique le procureur général, Ulrich Bremer.

Les juges avaient fait savoir dès le départ que la majorité des auteurs ne seraient jamais jugés, faute de preuves. «La justice ne peut pas corriger les erreurs commises en amont par la police», critique Sven Rebehn, secrétaire général du syndicat de la magistrature.

Cologne n’était pas la seule ville concernée par des agressions le 31 décembre 2015. A Düsseldorf, Bielefeld, Berlin, Stuttgart, Francfort ou Hambourg, il y a eu des centaines de plaintes pour vol, blessures et agressions sexuelles. Bilan des enquêtes: une condamnation à Hambourg.

Cette année, la police de Cologne a déployé dix fois plus d’agents autour de la gare centrale et de la cathédrale, soit 1500 policiers et 600 agents privés. Il sera interdit de jeter des pétards et des dizaines de caméras surveilleront la zone. C.B.

(TDG)