Le républicain John McCain sauve l’Obamacare

Il a une cicatrice fraîche au-dessus de l’œil gauche, signe d’une récente opération. Dans la nuit de jeudi à vendredi au Congrès à Washington, le sénateur républicain John McCain, héros de la guerre du Vietnam, n’a toutefois pas laissé entrevoir les effets de sa tumeur au cerveau diagnostiquée le 19 juillet. Sur le coup de 1 h 30 du matin, l’élu de l’Arizona, âgé de 80 ans, a voté «non» au 3e et dernier projet de loi républicain pour abroger l’Obamacare. En s’alliant à deux frondeuses conservatrices, Susan Collins et Lisa Murkowski, et aux 48 sénateurs de la minorité démocrate, il a porté un coup fatal à ce texte qui aurait lancé le démantèlement du système d’assurance-maladie créé en 2010 sous la présidence de Barack Obama.

Le projet de loi défait vendredi n’était plus qu’une abrogation light de l’Obamacare. Après deux revers, les républicains n’avaient plus pour ambition que de mettre fin à l’obligation des Américains de contracter une assurance-maladie. Ils voulaient aussi permettre aux grandes entreprises de ne plus avoir à proposer une assurance-maladie à leurs employés. Selon la Cour des comptes du Congrès, 15 millions d’Américains auraient perdu leur assurance-maladie en 2018 et les primes d’assurance-maladie auraient augmenté de 20%.

Quelques heures avant le vote, John McCain avait donné une conférence de presse avec trois de ses collègues républicains pour critiquer la tentative désespérée de Mitch McConnell, le leader de la majorité conservatrice au Sénat, de démanteler l’Obamacare. Un coup de fil de Donald Trump et une discussion de vingt minutes avec le vice-président, Mike Pence, peu avant le scrutin, ne l’ont pas fait plier.

John McCain a permis aux opposants à l’abrogation de l’Obamacare de l’emporter par la plus petite des majorités possibles au Sénat, avec 51 voix contre 49. L’élu farouchement indépendant a infligé une humiliante défaite à Mitch McConnell, son collègue de parti, et à Donald Trump. Après avoir contribué à sauver l’héritage politique de Barack Obama, son adversaire pour la Maison-Blanche en 2008, John McCain a fait part de son espoir de voir ses collègues au Sénat collaborer pour améliorer le système américain d’assurance-maladie. Il va quant à lui entamer lundi un traitement contre sa tumeur au cerveau.

