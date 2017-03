Le régime reprend Palmyre aux djihadistes de l'EI

A Genève, le régime syrien a profité de cette victoire militaire pour durcir le ton contre le principal groupe d'opposition qu'il accuse de prendre en otage les pourparlers.

«L'EI s'est totalement retiré de Palmyre», a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). «Mais l'armée syrienne est toujours en train de nettoyer les banlieues des mines et ne s'est pas encore installée dans la totalité de la ville», a affirmé Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'OSDH.

Le directeur général des Antiquités et Musée de Syrie, Maamoun Abdelkarim, a accueilli la reprise de «la perle» du pays avec «un mélange de joie et de peur». «Y a-t-il beaucoup de dégradations? (...) J'attends d'aller à Palmyre pour voir l'état du site.»

Depuis 2015, les djihadistes ont détruit les plus beaux temples de cette cité vieille de plus de 2000 ans et inscrite par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité. La perte de Palmyre s'ajoute à celle de plusieurs places fortes des djihadistes sur les territoires qu'ils avaient conquis à partir de 2014 en Irak et en Syrie.

Lutte pour Minbej

Dans le nord de la Syrie, la situation continue de se complexifier une semaine après la prise de la ville d'Al-Bab, bastion de l'EI, par les troupes turques et leurs alliés rebelles syriens. Décidée à pousser son avantage, la Turquie a menacé jeudi de lancer des frappes contre les milices kurdes syriennes si elles ne se retiraient pas de la ville de Minbej, proche de la frontière turque.

Cette ville avait été prise à l'EI en août 2016 par les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les Etats-Unis. Les FDS comprennent notamment les Unités de protection du peuple (YPG, autonomistes kurdes).

Parallèlement, le Conseil militaire de Minbej, qui fait partie des FDS, a affirmé que les troupes gouvernementales seraient déployées dans une zone tampon entre elles et les rebelles pro-turcs. «Nous sommes parvenus à un accord avec la Russie pour céder à des gardes-frontière de l'Etat de Syrie des villages sur la ligne de front (de l'opération menée par la Turquie) Bouclier de l'Euphrate», a indiqué le Conseil.

Cette annonce est une surprise. Ce serait la première fois que des combattants soutenus par Washington sont d'accord pour rétrocéder des territoires aux forces du président Bachar el-Assad.

Négociations difficiles

Loin du front, le régime syrien a accusé le Haut Comité des négociations (HCN), principal groupe d'opposition, de prendre en «otage» les pourparlers à Genève, en refusant de discuter de la lutte contre le terrorisme. Il sera «responsable de tout échec» des discussions, a affirmé le chef de la délégation du gouvernement Bachar al-Jaafari.

Le régime a demandé à l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura de faire de cette question le quatrième champ des négociations aux côtés de la gouvernance, d'une nouvelle Constitution et d'élections contrôlées par l'ONU. Le HCN refuse et le gouvernement lui attribue aussi le rejet d'une délégation unifiée avec les groupes dits du Caire et de Moscou, considérés comme plus proches du régime.

De son côté, le HCN a dit attendre un partenaire de négociation «sérieux» et honnête«. Le président de sa délégation Nasr al-Hariri a appelé à ne pas »perdre de temps« en abordant la lutte contre le terrorisme dans les pourparlers de Genève.

Il estime que le gouvernement utilise la situation militaire sur les discussions politiques. Il a répété attendre aussi une attitude »positive« de l'administration américaine de Donald Trump. Et il veut une position »plus positive encore« et un »soutien« russe.

La rencontre mercredi soir avec le vice-ministre russe des affaires étrangères Guennadi Gatilov a été »constructive« et Moscou a salué les efforts de l'opposition dans la lutte contre le terrorisme et les discussions politiques, a estimé M. al-Hariri. Il faudra »plus d'une semaine ou deux" pour le processus politique, aussi selon lui. (ats/nxp)