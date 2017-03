Le président haïtien veut réguler les transports

Le président haïtien Jovenel Moïse a promis lundi une meilleure organisation du transport routier. Dimanche, un accident a causé la mort de 38 personnes et blessé une dizaine d'autres en périphérie de la ville des Gonaïves.

«J'ai donné l'ordre aux membres de mon cabinet de l'établissement immédiat d'un bureau pour organiser le transport des personnes et pour renforcer la sécurité sur les routes» a déclaré Jovenel Moïse lors d'une allocution prononcée lundi après-midi au palais national.

«Il n'y a pas de signalisation routière, la police routière n'est pas sur les routes, il n'y a pas d'ambulance en cas de problèmes, les hôpitaux ne sont pas identifiés: dans tous les autres pays, c'est ainsi, pourquoi ça ne peut pas l'être chez nous?» a regretté celui qui dirige Haïti depuis un mois.

Peur d'être lynchés

Dimanche matin, avant le lever du soleil, un autobus a foncé dans une foule de musiciens de rue dans la ville haïtienne de Gonaïves, à environ 150 km au nord-ouest de Port-au-Prince. Au total il a tué 38 personnes et en a blessé 13 autres.

«Le bus a d'abord heurté deux piétons, faisant un mort et un blessé», a déclaré à l'AFP Marie-Alta Jean Baptiste, directrice de la protection civile haïtienne. «Il s'est alors enfui et s'est trouvé face à trois bandes de rara (des musiciens à pied, NDLR). Il leur a foncé dessus et 33 personnes sont mortes».

Quatre personnes blessées lors du passage de l'autobus sont décédées par la suite à l'hôpital, dimanche.

En Haïti, par peur d'être lynchés par des riverains, les conducteurs impliqués fuient souvent les lieux d'un accident de la route.

Pas «hors normes»

Offrant à nouveau ses condoléances aux familles des victimes, Jovenel Moïse a plaidé pour une inspection des véhicules plus rigoureuse et régulière ainsi que pour une meilleure formation des conducteurs. «Pour conduire un camion, ça ne peut pas être le même permis que pour conduire une petite voiture» a expliqué le président haïtien.

«Le pays n'est pas un pays hors normes», a affirmé Jovenel Moïse. (ats/nxp)