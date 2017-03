Le président appelle à lutter contre la corruption

Le président haïtien Jovenel Moïse a appelé mardi soir son gouvernement, validé dans la matinée par le Parlement, à lutter contre la corruption face au contexte socio-économique difficile dans lequel est plongé le pays.

«Nous aurons de vraies difficultés à surmonter», a dit Jovenel Moïse à ses ministres lors de la cérémonie d'investiture du gouvernement organisée au palais présidentiel. «Je vous invite à détester la corruption et admirer la culture du résultat», a conseillé le chef de l'Etat. «Nos maigres ressources vont désormais servir à résoudre les problèmes de la population et non à enrichir quelques-uns», a ajouté Jovenel Moïse, aussitôt applaudi par l'assemblée constituée de parlementaires, de personnalités de la société civile et du secteur privé haïtiens ainsi que des représentants de la communauté internationale.

Quelques heures plus tôt, le nouveau gouvernement avait obtenu un vote favorable des députés haïtiens, après une séance marathon de plus de 19 heures et malgré les critiques répétées des élus face au manque de détails sur le financement du projet présenté par le Premier ministre. La semaine dernière, le Sénat avait offert son vote favorable au gouvernement après près de 16 heures de séance.

Le Premier ministre a du travail

Médecin inconnu de la scène politique, Jack Guy Lafontant a été nommé Premier ministre il y a près d'un mois par Jovenel Moïse, dont il est un ami proche. Les 18 ministres, dont seulement cinq femmes, qui composent son gouvernement sont également novices, avec néanmoins quelques techniciens.

Face à une inflation qui dépasse les 14% et une dévaluation effrénée de la monnaie nationale depuis quatre ans, le Premier ministre sait que son travail sera loin d'être aisé.

«J'hérite de la primature tandis que le peuple haïtien a faim, plus que jamais faim, et qu'il désespère par rapport à son avenir (...), tandis que la corruption est devenue la règle et l'éthique l'exception», a regretté Jack Guy Lafontant.

Fatigués par la crise électorale qui a paralysé l'économie du pays pendant plus d'un an et demi, la majorité des Haïtiens ne pensent pas que l'action gouvernementale puisse les sortir de la pauvreté extrême: plus de 60% des habitants survivent avec moins de deux dollars par jour.

Face à cette défiance populaire, le Premier ministre, qui a pris ses fonctions dès mardi soir, appelle la population à garder espoir. «Le rêve haïtien est possible. Il ne peut l'être sans l'unité de ses filles et ses fils: croyons à l'An 1 de l'unité nationale», a conclu Jack Guy Lafontant. (afp/nxp)