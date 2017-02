Le «plan de paix» qui fait craindre à Kiev un lâchage par les Etats-Unis

L’Ukraine de Porochenko fera-t-elle les frais d’un rapprochement entre les Etats-Unis et la Russie? A Kiev, l’hypothèse met à cran les autorités depuis l’entrée en fonction du président Trump, dont l’entourage est suspecté de connexions avec le Kremlin. Or la tension a été encore amplifiée ce week-end par les révélations du New York Times sur un curieux «plan de paix» remis à l’administration américaine. Un plan que Moscou a déclaré «absurde» ce lundi.

Selon le quotidien, le député ukrainien d’opposition Andrii Artemenko a soumis à Michael Cohen, avocat personnel de Donald Trump, une proposition de «plan de paix» pour son pays, laquelle aurait reçu des «encouragements» de responsables russes. L’entrevue s’est tenue en janvier dans un hôtel de New York. Une enveloppe scellée a été remise à l’avocat, qui l’a déposée dans les bureaux de Michael Flynn, alors conseiller du président à la sécurité nationale. C’était une semaine avant que celui-ci ne démissionne pour cause de contacts inappropriés avec l’ambassadeur russe.

Mettre en location la Crimée

En quoi consiste le plan Artemenko, censé mettre fin à la guerre en Ukraine et aux sanctions occidentales contre Moscou? Il prévoit le retrait des forces russes de l’Est ukrainien, puis la tenue d’un référendum sur l’éventualité de «louer» la Crimée à la Russie pour cinquante ou cent ans. Surtout, le député affirme disposer de preuves de corruption pouvant provoquer la chute de Petro Porochenko, le président ukrainien hostile à la Russie.

Le Kremlin a déclaré lundi n’avoir jamais été informé de ce plan «absurde». Moscou dément avoir déployé des forces en Ukraine et n’envisage pas de payer un loyer pour la Crimée, qui fait partie intégrante du territoire russe depuis près de trois ans. Enfin, il n’existe pas d’autre plan de paix que les accords de Minsk signés en 2015 par l’Ukraine, la Russie, la France et l’Allemagne. Un énième cessez-le-feu est d’ailleurs entré en vigueur ce lundi, suite à l’accord conclu ce week-end à Munich, en marge du G20.

Connexions russes

De son côté, l’avocat Michael Cohen a affirmé au Washington Post qu’il n’a consacré que quinze minutes au député ukrainien, par pure politesse, et qu’il n’a jamais transmis l’enveloppe scellée…

A Kiev, pourtant, on fulmine. «De telles idées ne peuvent être lancées ou avancées que par des personnes qui représentent ouvertement ou secrètement les intérêts russes», a lancé Valeriy Chaly, ambassadeur d’Ukraine à Washington. Travaillant pour le multimilliardaire depuis 2007, Michael Cohen, dont la femme est Ukrainienne, est sous enquête du FBI pour liens avec la Russie. Le député ukrainien est entré en contact avec lui grâce à Felix Sater, un Russe installé aux Etats-Unis, qui démarchait à la fin de 2015 pour construire une Trump Tower à Moscou. Dans le passé, il a plaidé coupable de manipulations boursières dans une affaire liée à la mafia. Enfin, Andrii Artemenko fait partie d’un bloc politique activement soutenu par Paul Manafort, ancien chef de campagne de Donald Trump.

(TDG)