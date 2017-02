Le périple des illégaux à la frontière canadienne

Des errances de plusieurs heures sur des sentiers enneigés, dans le vent et par des températures polaires, avec à l’arrivée, parfois, des histoires de doigts amputés. Depuis quelques semaines, les petites villes canadiennes qui bordent la frontière avec les Etats-Unis sont effrayées des risques que prennent de plus en plus d’illégaux pour traverser la frontière. Autant de fuyards qui ont compris que l’Amérique de Donald Trump ne sera jamais leur eldorado.

Alors que le premier ministre canadien Justin Trudeau rencontre ce lundi Donald Trump à la Maison-Blanche, pour discuter surtout des relations économiques entre les deux pays, ces arrivées de migrants mettent en alerte la police canadienne des frontières. Trois provinces en particulier – le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique – voient le phénomène s’amplifier depuis l’automne. Ce n’est certes pas la ruée dans ces contrées difficiles, mais le cap des 300 entrées par mois est désormais franchi, soit trois fois plus qu’il y a un an, selon les services des frontières.

Emerson, petite bourgade de 700 âmes du Manitoba, toute proche de la frontière avec le Dakota du Nord et le Minnesota, est aux premières loges. Elle a vu débarquer il y a dix jours 22 personnes qui avaient marché plusieurs heures en pleine tempête de neige et par -20 °C afin de rejoindre le sol canadien. Des témoignages recueillis auprès de ces migrants, pour la plupart originaires de Somalie (l’un des sept pays concernés par le décret migratoire américain), mettent en évidence le lien direct entre ces fuites et l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Les autorités locales craignent qu’il ne s’agisse que du début d’une vague d’arrivées. Et les habitants s’inquiètent des risques qu’encourent ces voyageurs des grands froids. «Les fermiers se demandent ce qu’ils vont trouver dans leurs champs lorsque la neige aura fondu», rapporte un responsable local, cité par le New York Times.

Au vu du climat antimigrants qui s’instaure aux Etats-Unis, des voix s’élèvent au Canada pour que le gouvernement dénonce l’«Entente sur les tiers pays sûrs». Cet accord, signé en 2004 entre Ottawa et Washington, prévoit que toute personne qui aurait pu demander l’asile aux Etats-Unis ne puisse le faire au Canada. Des juristes arguent qu’à l’heure actuelle, le grand voisin n’est plus un pays qui garantit les droits des demandeurs d’asile.

(TDG)