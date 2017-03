Le parti de Marine Le Pen suscite la défiance

Si un Français sur trois déclare aujourd'hui approuver les idées défendues par le Front national (FN), le parti de Marine Le Pen continue de susciter la défiance. Pour la majorité des Français, elle constitue une menace.

D'après cette étude réalisée pour Le Monde et FranceInfo par l'institut de sondage Kantar Sofres-OnePoint et publiée à moins de deux mois du 1er tour de la présidentielle, près de six sondés sur dix (58%) voient le FN comme un danger pour la démocratie.

Ce chiffre est en hausse constante depuis 2013 après une décennie de lente décrue. Il y a 4 ans, moins de la moitié des personnes interrogées (47%) jugeaient le FN dangereux. Autre indice de méfiance: seulement 19% des Français souhaitent la victoire de Marine Le Pen en mai prochain, alors même que la candidate frontiste recueille environ un quart des intentions de vote dans les sondages en vue du premier tour.

Enfin, trois quarts des personnes interrogées ne souhaitent pas la voir accéder à l'Elysée, toujours selon cette enquête.

Dédiabolisation

Marine Le Pen s'efforce pourtant de normaliser l'image de son parti depuis qu'elle a succédé à son père, en 2011, afin d'apparaître comme une chef d'Etat. En dépit de cette stratégie de «dédiabolisation», près d'un Français sur deux (49%) continue à voir en elle la représentante d'une «extrême droite nationaliste et xénophobe», 40% jugeant plutôt qu'elle défend une «droite patriote attachée aux valeurs traditionnelles».

Deux propositions au cœur de son programme sont majoritairement rejetées: seulement 22% des personnes interrogées sont d'accord pour abandonner l'euro et 21% pour accorder une priorité aux Français en matière d'emploi.

Par ailleurs, 24% des sondés pensent que Marine Le Pen ferait une bonne présidente, 28% qu'elle inspire confiance et 42% qu'elle est capable de rassembler au-delà de son camp. Parallèlement, la part des personnes se disant globalement d'accord avec les idées du FN est passée en un an de 31% à 33%, après un pic à 34% atteint en 2014.

Dans le détail, 51% des personnes questionnées estiment qu'«il y a trop d'immigrés en France» et 59% qu'il faut donner «beaucoup plus de pouvoirs à la police».

«On vous ment»

La candidate se présente comme la cible des médias, qui s'évertueraient à discréditer son programme, en particulier concernant les conséquences économiques d'une sortie de la zone euro.

«Ça s'appelle la stratégie de la peur. Ça a été théorisé, ça a été mis en oeuvre avant les élections américaines et avant le Brexit», a déclaré Marine Le Pen mardi lors d'une réunion avec des PME. «On vous ment, on vous manipule», a encore déclaré l'eurodéputée, qui juge les groupes de presse acquis à des intérêts financiers.

L'étude a été réalisée du 23 au 27 février auprès d'un échantillon d'un millier de Français âgés de 18 ans et plus.

(ats/nxp)