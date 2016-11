Le nouvel accord de paix avec les Farc signé jeudi

Le gouvernement colombien et la guérilla des Farc ont annoncé mardi qu'ils signeront jeudi à Bogota le nouvel accord de paix conclu pour mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflit armé. Le document sera ensuite transmis au Parlement pour ratification.

«Les délégations du gouvernement et les Farc avons convenu de signer l'Accord final de fin du conflit et de construction d'une paix stable et durable du 12 novembre le jeudi 24 novembre à 11h00 (17h00 en Suisse) au Théâtre Colon de Bogota», ont annoncé les négociateurs des deux parties dans un communiqué conjoint.

Le document sera signé dans la capitale par le chef des Forces armées révolutionnaires de Colombie, Rodrigo Londono et le président colombien Juan Manuel Santos.

Ils ont précisé que ce nouvel accord serait ensuite approuvé par le parlement. «Les délégations avons convenu que le mécanisme d'approbation de cet accord passerait par la voie du Congrès de la République, et nous sommes en train d'affiner les procédures nécessaires à cette fin», ajoute le texte.

Trop favorable aux rebelles

Un premier accord avait été signé par Santos et Londono il y a deux mois lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que le secrétaire général des Nations-Unies Ban Ki-moon.

La ratification de ce texte a ensuite été rejeté par référendum le 2 octobre. Les Colombiens ont majoritairement estimé que ce texte était trop favorable aux rebelles.

Les négociateurs du gouvernement du président Juan Manuel Santos et de la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), issue en 1964 d'une insurrection paysanne, ont estimé qu'ils devaient avancer «d'un pas ferme vers la mise en application des accords» pour mettre fin à un conflit, qui a impliqué d'autres guérillas, des paramilitaires et l'armée, faisant plus de 320'000 morts et disparus, ainsi que 6,9 millions de déplacés. (ats/nxp)