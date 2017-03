Le nouveau décret migratoire face aux juges

Les opposants au nouveau décret anti-immigration de Donald Trump ont attaqué la Maison-Blanche sur trois fronts mercredi, vingt-quatre heures avant l’entrée en vigueur de celui-ci. Des avocats de l’American Civil Liberties Union et du National Immigration Law Center, deux groupes de défense des droits des réfugiés, ont lancé le sprint légal mercredi matin dans le Maryland, en demandant à un juge fédéral de geler l’application du décret.

Ce texte, signé le 6 mars par le président des Etats-Unis, bloque provisoirement l’entrée aux Etats-Unis pour les ressortissants de six pays à majorité musulmane – Iran, Yémen, Syrie, Libye, Somalie et Soudan. Il permet néanmoins des exceptions et ne vise plus les détenteurs de carte verte comme le précédent décret dont l’application avait été bloquée le mois dernier par le juge James Robart dans l’Etat de Washington.

A l’issue de l’audience, Justin Cox, l’un des avocats des plaignants, a fait part de son espoir d’obtenir «une injonction bloquant l’application du décret». «Notre position est que le décret a pour but et pour effet de discriminer les musulmans», a-t-il expliqué. Les plaignants se sont notamment appuyés sur les déclarations de Donald Trump pendant la campagne électorale, lorsque celui-ci avait affirmé vouloir empêcher l’entrée des musulmans aux Etats-Unis. Les avocats du Département de la justice ont assuré que ces propos ne constituaient pas des éléments de preuve et que le but du décret était de combattre les terroristes «islamistes».

Quelques heures plus tard, à des milliers de kilomètres du Maryland, Doug Chin, le procureur général d’Hawaii, a lui aussi plaidé en faveur d’un gel du décret. La troisième bataille légale a eu lieu à Seattle, où le juge Robart a présidé une audience sur la nouvelle version du décret qu’il avait bloqué le mois dernier. «Les tribunaux américains respectent généralement les décisions de l’Exécutif en matière d’immigration», explique James Sample, un professeur de droit à l’Université de Hofstra. «Mais ce cas teste les limites du pouvoir du gouvernement (…) et il a démontré l’importance d’une Justice indépendante. Que le nouveau décret soit de nouveau gelé ou pas, il est clair que sa portée n’aurait pas été réduite si les tribunaux n’avaient pas bloqué la première version.»

Jeffrey Addicott, le directeur du Centre pour la loi sur le terrorisme de l’Université St Mary, est pour sa part convaincu que Donald Trump finira par remporter la bataille légale. «La Constitution américaine donne le droit au président de prendre des décisions pour défendre la sécurité des Etats-Unis», assure-t-il. «Les opposants de Donald Trump trouveront toujours un juge tranchant en leur faveur. Mais cette bataille se terminera à la Cour suprême et l’administration Trump prévaudra.»

