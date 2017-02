Le nombre de réfugiés dépasse 1,5 million

Le conflit au Soudan du Sud a provoqué la pire crise de réfugiés actuelle en Afrique, la troisième dans le monde. Le nombre dépasse désormais 1,5 million de personnes, a indiqué vendredi à Genève l'ONU.

Dans les quatre derniers mois de 2016, 500'000 personnes ont dû fuir en quatre mois contre moins de 800'000 pour l'ensemble de l'année, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR). Plus de 60% d'entre eux sont des enfants, dont de nombreux font face à une malnutrition.

Depuis début janvier, 70'000 nouveaux réfugiés ont quitté le pays. Par ailleurs, les violences ont fait plus aussi de 2 millions de déplacés. Les réfugiés mentionnent des violences intensives, des enlèvements, l'utilisation d'enfants dans le conflit ou encore des viols. Des indications montrent des «atrocités de masse», a indiqué devant la presse un porte-parole du HCR William Spindler.

Près de la moitié du total d'entre eux, près de 700'000 personnes, ont rejoint l'Ouganda. Près de 350'000 se sont rendus en Ethiopie et plus de 300'000 au Soudan. L'appel de plus de 640 millions de dollars par le HCR en 2016 n'a été financé qu'à un tiers. En 2017, il demande près de 790 millions de dollars. (ats/nxp)