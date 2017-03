Le monde s'interroge avant le premier grand oral

Marine Le Pen qui attire les projecteurs, François Fillon improbable survivant et Emmanuel Macron en «Kinder surprise»: la présidentielle française passionne le monde entier jusqu'à l'Oural.

A Londres, au pays du Brexit, beaucoup s'interrogent sur les chances de la candidate du Front national (FN) Marine Le Pen. «La question principale: est-ce que Marine Le Pen va gagner?», selon Ian Bond, chercheur au Centre pour la réforme européenne (CER) à Londres. «Le populisme va-t-il encore progresser ou a-t-il atteint son sommet et des responsables politiques plus raisonnables vont-ils reprendre le dessus en Europe ?», s'interroge-t-il.

Le parti britannique et europhobe Ukip espère, lui, une victoire de Mme Le Pen qui pourrait «renverser» le projet européen, se réjouit son ex-leader Nigel Farage. Outre-Rhin, où l'inquiétude domine, sa victoire est vue comme un «danger réaliste» par le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel. «La seule question qui compte, c'est qui peut battre Marine Le Pen», résume l'hebdomadaire «Der Spiegel».

Plus «politique» que Trump

Aux Etats-Unis, le nom de Mme Le Pen est le seul qui a visiblement réussi à émerger dans le paysage médiatique, dans un pays qui guette la poursuite ou l'arrêt de la vague actuelle du «trumpisme».

Le journal «Richmond Times-Dispatch» note des différences entre les deux personnages, soulignant la «constance et la cohérence» de la présidente du FN par rapport à Donald Trump. Contrairement au président américain, «c'est une professionnelle de la politique», note par exemple Anderson Cooper, journaliste de CNN et CBS.

En Russie, Mme Le Pen occupe aussi une place de choix dans les médias, où son programme est présenté de façon plutôt favorable. Dimanche, l'émission de télévision très suivie «Vesti Nedeli» a mis en valeur ses propositions anti-immigration, avant d'exposer dans le détail la controverse sur le patrimoine d'Emmanuel Macron, une «créature de Hollande», selon le média russe.

Fillon ne passe pas les frontières

Autre candidat scruté à la loupe: François Fillon (Les Républicains), mis en examen pour détournement de fonds publics, qui ne trouve de la compassion qu'en Russie. Vesti Nedeli le dit «victime d'un acharnement». Il était jusqu'ici considéré comme un «Sarkozy à l'envers» mais «ses amitiés russes» pourraient jouer en sa défaveur, estime l'agence de presse russe RIA Novosti.

Ailleurs, son maintien dans la course provoque incrédulité et railleries. «C'est inimaginable au Royaume-Uni», relève Ian Bond. «Dans pareil cas, les caciques de n'importe quel parti le laisseraient dans une pièce avec une bouteille de whisky et un revolver». Mais «apparemment, il a bu le whisky et rendu le revolver», ironise-t-il.

En Allemagne aussi, pays intransigeant sur l'éthique des politiques, son maintien choque. Pour Der Spiegel, le «feuilleton» Fillon «n'affecte pas seulement l'élite politique»: «l'image de la République et de ses institutions est déjà durablement écornée».

Macron, «beau gosse»

Enfin le centriste d'obédience de gauche Emmanuel Macron intrigue et séduit. La presse allemande s'enthousiasme pour «le beau gosse qui lisait Goethe», selon un récent titre du «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Plus critique, le «Tageszeitung» le voit comme «le dernier rempart contre le FN» mais aussi le «candidat des élites».

A Londres, où il a été reçu par la première ministre Theresa May, ses vues libérales séduisent. Le journal The Independent parie que «ce sera Macron, et non Marine Le Pen, la réponse française à Donald Trump».

Sans surprise, il est peu apprécié en Russie. Le média Sputnik, financé par le Kremlin, s'agace du traitement «favorable» que réserverait la presse française à M. Macron. Fiodor Loukianov, membre du Conseil russe pour la politique de sécurité et de défense, le qualifie sur le site d'informations Nasha Versia de... «Kinder surprise».

A noter que les deux candidats de la gauche, le socialiste Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon (France insoumise), n'ont guère eu droit pour l'instant à autant de commentaires dans les médias étrangers. (ats/nxp)