Le ministre de l'Intérieur français démissionne

Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a présenté sa démission ce mardi 21 mars après qu'on eut appris plus tôt dans l'après-midi qu'il était visé par une enquête du parquet national financier après des révélations sur l'emploi de ses deux filles adolescentes comme collaboratrices parlementaires. Il est remplacé par Matthias Fekl, en photo AFP ci-dessous, jusqu'ici secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, annonce l'Elysée ce mardi à 18h20 dans un communiqué.

La démission de @BrunoLeRoux actée. Elle sera annoncée dans l'après-midi (source gouvernementale) — Benjamin Grosso (@bengrosso) 21 mars 2017

À la suite des révélations concernant Bruno Le Roux, le #PNF ouvre une enquête préliminaire pic.twitter.com/uxus76H0lx — Parquet financier (@pr_financier) 21 mars 2017

«Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'Etat, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent», avait déclaré plus tôt ce mardi le Premier ministre Bernard Cazeneuve qui devait recevoir dans la journée ce proche du président Hollande nommé à l'Intérieur en décembre dernier.

Selon une émission télévisée lundi, Bruno Le Roux, 51 ans, a employé ses filles en contrat court à plusieurs reprises, alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes, entre 2009 et 2016, pour un montant total de 55'000 euros. Elles n'étaient âgées lors des premiers contrats que de 15-16 ans.

Bruno Le Roux, à la tête d'un poste clé dans un pays sous une menace terroriste élevée, avait annulé un déplacement ce mardi suite à ces révélations. Il a présenté sa démission dans l'après-midi, apprenait-on ce mardi à 18h15. (afp/nxp)