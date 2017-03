Le maire de Londres espère ne pas être «puni»

Le maire de Londres Sadiq Khan a mis en garde mardi l'Union européenne, estimant que «punir» le Royaume-Uni lors des négociations sur le Brexit aurait des conséquences néfastes pour les deux parties. Dans le même temps, Paris et Londres s'unissent pour promouvoir le tourisme et l'implantation d'entreprises.

«Il n'est pas nécessaire pour l'UE d'envoyer un message ou d'instiller la peur en punissant le Royaume-Uni», a lancé Sadiq Khan lors d'une conférence à Bruxelles organisée par le journal Politico Europe. «Un mauvais accord sur le Brexit qui pénalise Londres pénaliserait également l'Union européenne», a-t-il assuré.

Sadiq Khan devait rencontrer sur place plusieurs hauts responsables européens, dont les présidents de la Commission et du parlement. Si des entreprises devaient quitter Londres, elles se tourneraient vers New York et Singapour, et non vers le reste de l'Europe, a prévenu Sadiq Khan. «Un mauvais Brexit, c'est vraiment une situation perdante» pour tout le monde, a-t-il martelé.

Garantie pour les Européens

L'édile a aussi exhorté la première ministre britannique Theresa May à s'engager sur les droits des citoyens de l'UE vivant au Royaume-Uni. «Ce serait le signe de bonne volonté, fournir une garantie en béton sur leurs droits de rester», a-t-il avancé.

Le président du parlement européen, Antonio Tajani, a de son côté affirmé mardi qu'il «travaillerait dur pour obtenir un divorce juste et ordonné entre l'Union européenne et le Royaume-Uni».

Les eurodéputés auront le dernier mot côté européen sur tout accord trouvé sur le Brexit. Ils doivent voter la semaine prochaine à Strasbourg une résolution affirmant leurs objectifs dans la négociation.

Paris et Londres s'entraident

Sadiq Khan et la maire de Paris Anne Hidalgo ont par ailleurs annoncé mardi une série de partenariats visant à développer le tourisme et les installations d'entreprises dans les deux capitales, a indiqué un communiqué diffusé par les autorités parisiennes. L'accord touristique, qui sera lancé en 2018, se concentrera notamment sur la culture et le patrimoine et visera à mutualiser les ressources des offices de tourisme de Paris et Londres, «afin d'accroître l'impact de leurs campagnes promotionnelles».

L'accord en faveur du développement économique, baptisé «Paris-London Business Welcome», tentera lui d'aider les entreprises innovantes basées à Paris et à Londres à s'installer dans l'autre capitale, à travers un accompagnement au logement pour les salariés et des tarifs préférentiels pour le train reliant les deux capitales.

«Paris et Londres partagent des valeurs et une ambition communes. Elles veulent être des villes attractives pour les entreprises du monde entier», a justifié Anne Hidalgo, en précisant que ces initiatives seraient «créatrices d'emplois, d'activité et de croissance économique». (ats/nxp)