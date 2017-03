Le groupe djihadiste EI revendique l'attaque

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué jeudi, par le biais de son agence de propagande Amaq, l'attentat de Londres qui a coûté la vie à trois personnes. «L'auteur de l'attaque en face du Parlement britannique à Londres est un soldat de l'EI et l'opération a été menée en réponse à l'appel à frapper les pays de la coalition» internationale antidjihadistes, a indiqué Amaq, citant «une source de sécurité».

Plus tôt dans la matinée, la Première ministre britannique Theresa May s'est exprimée devant les députés, au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à trois personnes à Londres. «Nous n'avons pas peur et notre détermination ne faillira pas face au terrorisme», a dit Theresa May qualifiant l'attentat d'«attaque contre la liberté».

La Première ministre a également précisé que l'auteur de l'attentat a fait l'objet d'une enquête des services de renseignements intérieurs (MI5 pour Military Intelligence, section 5) sur un réseau extrémiste. Cet homme «est né au Royaume-Uni» et «il y a quelques années, il a fait l'objet d'une enquête du MI5» en lien avec «l'extrémisme violent», a dit Theresa May. La cheffe du gouvernement a ajouté qu'il était alors «un personnage périphérique» de l'enquête.

#Westminster terrorist was British-born and was investigated by MI5 years ago https://t.co/WiQ5YFiksz pic.twitter.com/8bdSiJmdGB — Daily Mirror (@DailyMirror) 23 mars 2017

L'homme n'était plus dans le radar des services de renseignement. Après avoir observé une minute de silence, les députés ont siégé normalement jeudi au lendemain de l'attaque qui s'est déroulée tout près du Parlement. (afp/nxp)