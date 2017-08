Le général à la retraite qui doit maîtriser Trump

John Kelly, un ancien général des Marines, est depuis lundi dernier le nouveau chef de cabinet du président. Sa mission: remettre de l’ordre à la Maison-Blanche.

Donald Trump aime parler de «ses» généraux. En période de turbulences à la Maison-Blanche, le président des Etats-Unis a confié lundi dernier une mission compliquée à l’un d’entre eux. John Kelly, un ancien général des Marines qui avait été nommé en début d’année par Donald Trump à la tête du Département de la sécurité nationale, est le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche. Il a remplacé Reince Priebus, un ancien patron du parti républicain, qui a payé cash l’échec de la réforme de la santé au Congrès à la fin de juillet.

John Kelly doit conjuguer avec un président dont la cote est historiquement basse dans les sondages et qui s’épanche sur Twitter. Il hérite d’une administration minée par les dissensions entre l’aile nationaliste incarnée par Stephen Bannon, le stratège du président, et l’aile républicaine traditionnelle, affaiblie ces dernières semaines par les départs de Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, et de Reince Priebus (lire ci-dessus).

En une semaine, John Kelly semble avoir déjà imposé une rigueur quasi militaire à la Maison-Blanche. Donald Trump s’est plié à une discipline qu’on ne lui connaissait pas sur Twitter. Il a troqué ces derniers jours les attaques pour des messages soulignant les résultats de l’action de son gouvernement.

John Kelly, un général à la retraite de 67 ans, a mené cette année l’offensive contre l’immigration illégale aux Etats-Unis quand il dirigeait le Département de la sécurité intérieure. Cet officier qui a perdu un fils au combat en Afghanistan en 2010 jouit d’une bonne réputation à Washington. Le sénateur républicain Lindsey Graham a estimé la semaine dernière sur NBC que les Marines avaient «débarqué à la Maison-Blanche». Quant au sénateur conservateur du Tennessee Bob Corker, il a fait part de son espoir de voir John Kelly «nettoyer» la Maison-Blanche «avec force».

L’ancien général a aussi appelé le week-end dernier Nancy Pelosi et Chuck Schumer, les leaders de la minorité démocrate au Sénat, pour tenter d’améliorer la coopération de la Maison-Blanche avec l’opposition au Congrès qui a réussi à bloquer la réforme républicaine de la santé. John Kelly doit désormais préparer la bataille sur la réforme fiscale voulue par Donald Trump et prévue pour cet automne.

(TDG)