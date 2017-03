Le député FN Gilbert Collard est espionné par... Siri

Gilbert Collard a-t-il pris Guillaume Durand pour un con tout au long de l'interview? C'est la question que se posaient plusieurs médias français mardi en évoquant l'échange surréaliste qui a eu lieu le jour même entre le député du Front National et le journaliste sur Radio Classique.

Tout commence, lorsque Guillaume Durand demande à son invité s'il est intervenu auprès du patron du RAID, Christian Lambert, pour qu'il rejoigne les rangs du FN. Le parlementaire affirme alors ne pas connaître ce monsieur, n'en avoir même jamais entendu parler. Face à l'étonnement de son hôte, il lance tout de go: «Je vous prends pour un con, tout à fait.» Par deux fois, l'avocat répétera prendre le journaliste pour un con.

«Répétez ce que vous venez de dire»

L'interview se poursuit et aborde le thème des écoutes téléphoniques. A la question de savoir si ceux qui dérangent en ce moment sont sur écoute, Gilbert Collard répond se savoir lui-même espionné. «Moi, je suis sur écoute. Je le sais parce que mon téléphone, de temps en temps, se déclenche tout seul et me dit, c’est incroyable mais vrai: ‘Répétez ce que vous venez de dire’, explique Gilbert Collard. Bon. Je vois pas comment le téléphone pourrait se déclencher tout seul.»

Ah bon? Vous ne voyez pas comment il a pu se déclencher tout seul? Au fait, M. Collard, avez-vous déjà entendu parler du logiciel de commande vocale Siri, installé par Apple sur tous ses iPhones? Apparemment pas... Il n'en fallait pas davantage pour que cette déclaration du député FN soit reprise en boucle par de nombreux médias, notamment Inrocks ou encore l'émission Q de Yann Barthès, et surtout tournée en dérision par la Twittosphère (voir ci-dessous).

Mots de passe dévoilés

Mais comme le rappelle le site Konbini.fr, ce n'est pas la première fois que l'avocat rencontre quelques soucis avec les nouvelles technologies. Au début du mois, il avait posté une capture écran avec ses mots de passe de l'Assemblée, de ses journaux favoris, de ses boîtes emails et de son compte Twitter.

