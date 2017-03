Le débat à trois jours de l'élection leur fait peur

«En toute hypothèse, pour ma part, je ne crois pas possible de participer à une émission de cette nature au-delà du lundi 17 avril, compte tenu de mon programme d'activité et de la construction de ma campagne», écrit Jean-Luc Mélenchon dans un billet publié sur son blog. Le candidat d'En Marche!, Emmanuel Macron, a également jugé le débat «tardif» et a souhaité que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) se saisisse du dossier.

Macron ne veut qu'un débat à 11. Et si possible "pas à la dernière minute". Il s'en remet au CSA pour s'organiser avec les chaînes. — Jim Jarrassé (@jimjarrasse) 28 mars 2017

France 2 «ne s'est pas demandé si nous sommes d'accord pour mettre en jeu toute notre campagne 48 heures avant le vote«, souligne le candidat de La France insoumise »ni ce que nous avions prévu de faire à cette date, ni s'il est décent et conforme qu'une campagne électorale s'achève par un événement auquel il est impossible de répliquer le cas échéant».

Encore deux autres débats

Dans une déclaration transmise à Reuters, France Télévisions indique qu'à l'image de tous les candidats déclarés, Jean-Luc Mélenchon «a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'un message mail le 31 janvier l'invitant au débat du 20 avril.»

«Il n'y a eu alors aucune contestation de sa part ni du débat ni de la date proposée», souligne le groupe. «En revanche, depuis plusieurs jours, il se livre à des attaques inacceptables sur le professionnalisme des journalistes du service public et s'en prend avec une rare violence à «L'Emission Politique».»

Un premier débat a réuni le 20 mars sur TF1 cinq des onze candidats à l'élection présidentielle - Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et François Fillon. L'exercice, inédit dans l'histoire politique française, a été suivi par 9,8 millions de téléspectateurs.

Deux autres débats sont prévus d'ici au 23 avril: l'un sur BFM TV et CNews le 4 avril, l'autre sur France 2 le 20 avril. (ats/nxp)