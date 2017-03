Le cyclone Enawoe frappe Madagascar à 290 km/h

Devenu cyclone tropicale intense, Enawo a frappé mardi à la mi-journée les côtes du nord-est de l'île de Madagascar avec des vents d'une extrême violence atteignant plus de 290 km/h en rafales, a-t-on appris auprès des services météorologiques malgaches.

«Mardi 7 mars 2017 à 12h00 (9h00 GMT), Enawo a atterri et frappe Antalaha avec des vents terribles de 210 km/h et des rafales à 290km/h», a indiqué à l'AFP la directrice générale de ces services, Samueline Rahariveloarimiza.

L'alerte rouge

Aucun bilan des premiers dégâts provoqués par Enawo n'était immédiatement disponible. Les autorités malgaches ont décrété «l'alerte rouge» aux vents et aux inondations «pour tout le nord du pays», a précisé Mme Rahariveloarimiza.

Selon le dernier bulletin de Météo Madagascar émis à 10h00 GMT, Enawo se déplace vers l'ouest et menace la capitale Antananarivo, qu'il devrait atteindre dans la journée de mercredi.

Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes avait conseillé dès lundi aux habitants des zones susceptibles d'être traversées par Enawo de «quitter les bas quartiers, d'aller se réfugier en hauteur et de faire des stocks d'eau et de nourriture». Des équipes de secouristes ont été prépositionnées sur la côte pour venir en aide aux populations.

Une intense sécheresse

Régulièrement, les cyclones tropicaux font des dizaines de victimes et de nombreux sinistrés à Madagascar. En 2012, le cyclone Giovanna et la tempête tropicale Irina y avaient provoqué la mort de 112 personnes et fait 90'000 sinistrés.

Le cyclone Enawo frappe Madagascar alors que l'île souffre déjà d'une intense sécheresse qui a entraîné une hausse du prix du riz, l'aliment de base des populations, et de graves pénuries alimentaires, notamment dans le sud. (AFP/nxp)