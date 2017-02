Le cyclone Dineo menace le Mozambique

Le Mozambique se préparait mercredi à faire face à d'importantes inondations et à évacuer des populations avec l'arrivée annoncée sur ses côtes de la tempête tropicale Dineo. Elle pourrait selon les météorologues se transformer en cyclone.

Dineo et ses vents, qui soufflaient mercredi à 130 km/h, doivent frapper le Mozambique au niveau du district de Massinga (sud), entre les villes touristiques de Vilanculos et Inhambane.

Les services météorologiques mozambicains craignent des «pluies fortes voire très fortes» dans cette zone et «des vents cycloniques accompagnés de fortes rafales».

La tempête «devrait s'intensifier juste avant de frapper les terres et il y a un gros risque qu'elle devienne un cyclone tropical», estiment de leur côté les services météorologiques d'Afrique du Sud (SAWS). «Dineo est une redoutable tempête qui a la capacité de faire beaucoup de dégâts sur la côte comme dans les terres», jugent-ils.

Le gouvernement mozambicain a lancé une alerte au cyclone et conseillé aux populations locales de stocker eau et nourriture, ainsi que de se chercher un abri.

Inondations fréquente

De fortes pluies sont également attendues jeudi et vendredi dans le nord-est de l'Afrique du Sud et dans certaines parties du Botswana.

Les inondations sont fréquentes au Mozambique et souvent meurtrières. Ces phénomènes avaient causé la mort de quelque 800 personnes en 2000 et plus de 100 en 2015.

Cette saison, les intempéries ont déjà fait 40 morts et 76'000 sinistrés depuis octobre, selon les autorités. (ats/nxp)